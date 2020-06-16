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Политика
СМИ рассказали о страхе ливийских боевиков перед ЧВК

СМИ рассказали о страхе ливийских боевиков перед ЧВК "Вагнера"

Фото: Bilal Tarabey/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
На страницах Британского издания The Independent появился материал, посвященный предполагаемой роли российской частной военной компании "Вагнера" в Ливии. Корреспонденты рассказали об ужасе, который испытывают турецкие наемники из Сирийской Арабской Республики и боевики нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии при одном только упоминании о русских добровольцах
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Сирийские террористы, переброшенные Анкарой для защиты джихадистов от сил Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, убеждены, что именно ЧВК стала ключевым фактором успешного наступления ЛНА на Триполи, находящийся под контролем террористов из организаций "Братья-Мусульмане" и "Аль-Каида" (обе запрещены в России). Источники издания отметили, что боевиков окутывает непередаваемый ужас, стоит им лишь услышать о ЧВК.

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Сирийский наемник рассказал о низком духе сил триполитанского режима. По его словам, целый отряд сирийских террористов хотел дезертировать, узнав, что их планируют отправить сражаться с "вагнеровцами".

"Мы очень боялись русских из-за их снайперской меткости. Они чрезвычайно умело используют артиллерию", – признался он.

Согласно версии The Independent, силы ЛНА начали нести поражения после того, как поле сражения по каким-то причинам покинули добровольцы ЧВК "Вагнера". Сирийские наемники в беседе с журналистами издания подчеркнули, что это сильно повлияло на моральный дух бойцов Хафтара, ведь за две последующие недели они потеряли ряд важных городов, сообщает "Российский диалог".

Фото: Hamza Turki/Xinhua/Global look press/www.globallookpress

До сих присутствие частной военной копании "Вагнера", как и других "русских" в североафриканском государстве не доказано. Кроме того, командование ЛНА категорически отрицает слова об участии РФ в операциях по освобождению Триполи от террористов, а так называемые доказательства присутствия добровольцев в Ливии – это набор фейков, тиражируемый в Сети ПНС и Турцией.

Напомним, что ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал о том, как ливийские боевики пытались шантажировать Россию. После того как российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили в Триполи, Правительство национального согласия Ливии предложило Москве сделку: в обмен на пленников изменить свою позицию относительно кризиса в североафриканской стране.

Автор: 16 июня 2020, 19:14 Источник: "Российский диалог"

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