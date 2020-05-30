ПНС пытается шантажировать Россию, поставив под угрозу жизни пленных ученых

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал о том, как террористы пытались шантажировать РФ. После того как российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили в Триполи, Правительство национального согласия Ливии предложило Москве сделку: в обмен на пленников изменить свою позицию относительно кризиса в североафриканской стране.



С 28 на 29 мая боевики ПНС распространили в Сети видеоролик, в котором назвали Максима Шугалея шпионом. В видео говорилось, что социологов задержали по подозрению в шпионаже. Однако на кадрах нет ничего, кроме бессмысленных и громких утверждений, претендующих на сенсацию.

Малькевич официально подчеркивает, что Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану до сих пор не предъявили никаких обвинений. По их делу даже не ведут следствие.

Вспоминая события прошлого года, следует подчеркнуть, что россияне прибыли в страну с целью исследовать общественное мнение. Работа была полностью согласована с ПНС и проходила на законных основаниях.

Тем не менее ночью 17 мая их похитили и увезли вооруженные боевики. Через какое-то время с ФЗНЦ связался представитель ПНС – глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри и предложил обсудить произошедшее, сообщает Nation News.

Александр Малькевич рассказал, что у него имеется запись разговора с аль-Мишри, который вел один из сотрудников фонда Юнес Абазид, так как он владеет арабским языком.

Представитель ПНС сразу сказал, что он может повлиять на судьбу россиян, однако для этого следовало выполнить одно условие – Москва должна была поддержать ПНС во внутриливийском конфликте.

Аль-Мишри заявил, что ПНС не хочет доводить это дело до суда и будет проще, если его закроют раньше. Он выразил желание решить этот вопрос "мирно". Также он сообщил о желании Файеза Сарраджа встретиться с Владимиром Путиным, после чего Россия бы выступила за легитимность ПНС и поддержала решения ООН.

Однако нейтральная позиция РФ по этому вопросу не позволяет ей вставать на чью-либо сторону. Также не совсем корректно требовать от ФЗНЦ организации встречи с Путиным, так как это попросту вне компетенции фонда.

Когда аль-Мишри спросили, в чем заключается преступление россиян, он ответил, что это обычное нарушение визового режима, а также контакт с неугодным "персонажем".

Под "персонажем" представитель ПНС имел в виду Сейфа Каддафи, сына прошлого главы Ливии Муаммара Каддафи, которого бунтовщики при поддержке НАТО зверски убили в 2011 году. Примечательно, что сын Каддафи не объявлен в Ливии преступником и вполне законно находится на ее территории. С Сейфом Каддафи встречались не только похищенные россияне, но и другие журналисты, однако их не пленили.

Собеседник указал аль-Мишри, что похищать людей по надуманным поводам, чтобы потом шантажировать их страну – неправильно.

Представитель ПНС заявил, что ни в коем случае не хочет, чтобы его "предложение" восприняли как шантаж. Однако именно так оно и выглядит в конечном итоге.

Малькевич подчеркнул, что у представителей ПНС крайне странная позиция по поводу российских социологов, а попытка шантажа на государственном уровне обнажила их преступные стремления и методы.

Глава ФЗНЦ призвал все мировое сообщество бойкотировать Халеда аль-Мишри за похищение россиян, их удержание и последующий шантаж.

Военный эксперт Виктор Баранец высказался по поводу этой ситуации, подчеркнув, что Россия никогда не вела переговоров с террористами. Также Баранец отметил, что у России имеются все необходимые ресурсы и она приложит большие усилия, чтобы решить этот вопрос.

По его словам, РФ сможет найти нужные рычаги, чтобы освободить россиян. Мы не занимаемся бартером с террористами. Россия не будет лицемерить и врать, даже несмотря на то, что ее граждане находятся в таком сложном положении