Бывший депутат высказался о Зеленском начистоту: Мертвый лев

Президент Украины Владимир Зеленский может недосидеть первый срок, считает бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Фактически лидер Незалежной – политический труп, уверен экс-парламентарий.



На недавней пресс-конференции по случаю первой годовщины своего президентства Владимир Зеленский намекнул, что собирается идти на второй срок. Однако бывший комик вряд ли досидит и до конца первого, полагает Олег Царев.



Экс-депутат подчеркнул, что рейтинг президента за последний год обвалился почти в два раза. Политик напомнил: глава государства не наказал своего предшественника Петра Порошенко, не обуздал коррупцию, продолжил войну в Донбассе, продавил в Верховной раде скандальный закон о продаже украинских земель.

Царев спрогнозировал дальнейшее падение рейтинга Зеленского. Вскоре люди поймут, что после карантина дела с экономикой стали еще хуже, и виноват будет президент, да и политические оппоненты не дремлют, указал бывший депутат.

Украинского лидера Царев назвал мертвым львом. "Все понимают, что Зеленский – все", – цитирует экс-парламентария портал "Политнавигатор".

"Похороны" главе государства устраивает не только политическая элита, но и экспертное сообщество. Экономист Олег Соскин считает, что Владимир Зеленский не справился с обязанностями и потерял доверие граждан.

В эфире ютуб-канала Politeka он призвал начать поиск того, кто способен заменить нынешнего президента. Соскин заявил, что готов лично обучать таких людей.