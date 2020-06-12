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Политика
Российский сенатор объяснил отказ пригласить Зеленского на Парад победы в Москву

Российский сенатор объяснил отказ пригласить Зеленского на Парад победы в Москву

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/ www.globallookpress.com
В этом году Парад победы был перенесен из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в России. Вместо традиционного 9 мая он пройдет 24 июня – именно в этот день он был проведен впервые после окончания Великой Отечественной войны.

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На своей странице в "Твиттер" член Совета Федерации России Алексей Пушков пояснил, что у властей страны не было никаких причин для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на Парад победы. При этом были основания не звать его в Москву.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

По мнению Пушкова, Киев гарантированно отверг бы соответствующее предложение. Тем не менее, такой шаг российской стороны стал бы поводом для многочисленных спекуляций. Более того, это могло создать иллюзию наличия у Зеленского политического веса, которого, по мнению сенатора, у украинского лидера нет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что приглашения посетить Парад победы в Москве приняли представители 12 стран, большинство из них – бывшие члены СССР. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что они были разосланы и другим лидерам государств, но пока не все из них отреагировали на приглашения.

Напомним, что Парад победы начнется в Москве в 10:00 утра. Он завершится в 22:00 традиционным праздничным салютом. В соответствии с указом президента России Владимира Путина, 24 июня станет выходным днем.

Автор: 12 июня 2020, 13:01 Источник: Twitter ✓ Надежный источник

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