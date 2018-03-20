Парад Победы - 2020

Распространение коронавируса ставит под угрозу проведение парада Победы 9 мая. Ранее в СМИ сообщалось о возможном переносе торжественного мероприятия на более поздние сроки до нормализации обстановки

Альтернативные сценарии

В Кремле и Минобороны рассматривают альтернативные сценарии проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщали СМИ со ссылкой на источники в окружении главы государства и военном ведомстве, торжества могут перенести на осень.

Один из вариантов якобы предусматривает проведение парада 3 сентября. В нашей стране это считается датой окончания Второй мировой войны.

Кроме того, сообщалось о возможном проведении парада в начале ноября. 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся парад в присутствии Иосифа Сталина. Войска сразу шли на фронт на борьбу с немецкими захватчиками.

Кроме того, ходят слухи, что парад все же могут провести 9 мая. В таком случае мероприятие пройдет при пустых трибунах.

Ответ Минобороны

В военном ведомстве сообщения об альтернативных сценариях опровергли. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, решений об изменении даты или формата мероприятия не принималось.

Конашенков отметил, что 1 апреля военные провели очередную репетицию парада. При этом он подчеркнул, что в связи с распространением коронавируса приняты серьезные меры профилактики: у каждого участника несколько раз в день измеряют температуру.