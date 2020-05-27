Володин об опасности поездок за границу: "Отдохнувшие, загорелые, но больные"

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Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал создавать условия для развития внутреннего туризма в России. Это необходимо, в том числе, для того, чтобы предотвратить обострение ситуации с коронавирусом в стране.
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Участие в правительственном часе в нижней палате парламента принял министр экономического развития Максим Решетников. По итогом его выступления депутаты задали чиновнику вопросы о планах по развитию в стране внутреннего туризма.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Принять все необходимые меры, подчеркнул Вячеслав Володин, необходимо как можно скорее. Он напомнил, что уже сейчас Испания и другие страны приглашают к себе туристов из России. При этом отдых за границей может быть опасен для самих россиян.

"Привезут заразу! Вы видите, насколько у них менее эффективно здравоохранение, насколько там не соблюдаются никакие стандарты" – предупредил спикер Госдумы. В результате страна вновь окажется в ситуации, когда будет вынуждена бороться с привезенным из Европы коронавирусом.

Поэтому, подчеркнул Вячеслав Володин, необходимо поддержать российскую туристическую отрасль так, чтобы граждане соизмерили риски и остановили свой выбор на Крыме, Краснодарском крае, Волге и других местах внутри России. Спикер Госдумы напомнил про слова Владимира Путина о второй волне коронавируса в России.

"Эта вторая волна как раз может прийти опять к нам из Европы, с Запада вместе с отдохнувшими, загоревшими, но больными нашими гражданами", – предупредил Володин.

Российский внутренний туризм должен стать более эффективным и привлекательным, подчеркнул он. Председатель нижней палаты парламента добавил, что Госдума вместе с Минэкономразвития обсудит меры поддержки отечественной туристической отрасли. Принять участие в обсуждении смогут и курортные регионы.

Автор: 27 мая 2020, 16:27

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