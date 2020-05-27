Володин предложил Решетникову оценить эффективность мер по поддержке россиян

Во время правительственного часа в нижней палате парламента председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к министру экономического развития России Максиму Решетникову. Он предложил ему совместно с депутатами проанализировать эффективность законов по поддержке граждан и предпринимательства в условиях распространения коронавируса в стране.

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