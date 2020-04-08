"Переживает драму": коронавирус серьезно ударил по Зеленскому

По его словам, он встречался с преставителями украинского лидера перед карантином и закрытия границ. "Зеленский и его окружение переживают сейчас настоящую драму", – поделился информацией политтехнолог.
Рогимов уверен: реальной информацией о распространении коронавируса на Украине не знает никто, в том числе власть. Что касается представителей малого и среднего бизнеса, то они осаждают Зеленского с просьбой о помощи, рассказал политтехнолог в беседе с "Московским комсомольцем".
Даже с поддержкой Международного валютного фонда судьба Незалежной незавидна, считает он. За предоставленный в разгар пандемии коронавируса кредит Зеленскому придется расплачиваться украинскими землями. 31 марта Верховная рада, где подавляющее большинство у пропрезидентской партии "Слуга народа", приняла закон, позволяющий пустить плодородные черноземы с молотка.
Официально на Украине 1688 зараженных коронавирусом. 35 пациентов выздоровели, умерли 52. Больше всего зараженных в Киеве, а также западных регионах страны – Тернопольской, Иваново-Франковской и Черновицкой областях.
Число зараженных коронавирусом в мире подбирается к 1,5 миллиона человек. Выздоровели 308 тысяч, умерли – 83 тысячи. Тяжелая обстановка складывается в США, где 400 тысяч заболевших. Эпицентром стали 8,5-миллионный Нью-Йорк и соседний штат Нью-Джерси.
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