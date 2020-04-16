Важные для граждан законопроекты: Володин рассказал о повестке Думы на 17 апреля

Поправки в бюджетный кодекс дают возможность регионам заимствовать средства и принимать другие финансовые решения. Почти все ограничения снимаются. "Это позволит регионам оказывать помощь предприятиям, позволит за счет региональных возможностей сделать все, чтобы у нас заработная плата выплачивалась вовремя и граждане были защищены", – отметил Володин.
Рассмотрят парламентарии и поправки в ФЗ-44, согласно которым упрощается проведение конкурсов, даются серьезные послабления предприятиям, которые участвуют в торгах. Дума и правительство в этом вопросе – полные единомышленники, подчеркнул спикер.
Упрощение процедур обеспечит предприятиям доступ на рынок государственных услуг. "Если раньше требовалось резервирование ресурсов, и это ложилось нагрузкой на бизнес, то сейчас эти дополнительные нагрузки мы откладываем до лучших времен", – рассказал председатель нижней палаты.
На повестке дня парламентариев также поправки в Налоговый кодекс. В соответствии с законопроектом, доплаты врачам, работающим с больными коронавирусом пациентами, будут освобождены от НДФЛ.
Еще один важный законопроект позволит предприятиям закупать средства защиты своим работникам и оказывать помощь в лечении. Приобретение диагностического оборудования не будет облагаться налогами, а засчитываться как издержки в процессе основной деятельности, пояснил Володин.
Напомним, что 14 апреля в Госдуме появилась комиссия по поддержке малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут получить необходимую помощь, узнать, на какую поддержку они могут рассчитывать, и куда нужно обращаться. Над этими вопросами законодатели будут работать вместе с регионами и профессиональным сообществом.
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