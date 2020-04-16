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Политика

Важные для граждан законопроекты: Володин рассказал о повестке Думы на 17 апреля

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы, поддержка граждан, бизнеса и предприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции – эти вопросы будут в центре внимания депутатов на пленарном заседании в пятницу, 17 апреля. В первую очередь будут рассмотрены приоритетные документы, призванные законодательно обеспечить озвученные президентом Владимиром Путиным инициативы, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. 
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Поправки в бюджетный кодекс дают возможность регионам заимствовать средства и принимать другие финансовые решения. Почти все ограничения снимаются. "Это позволит регионам оказывать помощь предприятиям, позволит за счет региональных возможностей сделать все, чтобы у нас заработная плата выплачивалась вовремя и граждане были защищены", – отметил Володин.

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Рассмотрят парламентарии и поправки в ФЗ-44, согласно которым упрощается проведение конкурсов, даются серьезные послабления предприятиям, которые участвуют в торгах. Дума и правительство в этом вопросе – полные единомышленники, подчеркнул спикер.

Упрощение процедур обеспечит предприятиям доступ на рынок государственных услуг. "Если раньше требовалось резервирование ресурсов, и это ложилось нагрузкой на бизнес, то сейчас эти дополнительные нагрузки мы откладываем до лучших времен", – рассказал председатель нижней палаты. 

На повестке дня парламентариев также поправки в Налоговый кодекс. В соответствии с законопроектом, доплаты врачам, работающим с больными коронавирусом пациентами, будут освобождены от НДФЛ.

Еще один важный законопроект позволит предприятиям закупать средства защиты своим работникам и оказывать помощь в лечении. Приобретение диагностического оборудования не будет облагаться налогами, а засчитываться как издержки в процессе основной деятельности, пояснил Володин.

Напомним, что 14 апреля в Госдуме появилась комиссия по поддержке малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут получить необходимую помощь, узнать, на какую поддержку они могут рассчитывать, и куда нужно обращаться. Над этими вопросами законодатели будут работать вместе с регионами и профессиональным сообществом.  

Автор: 16 апреля 2020, 18:53

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