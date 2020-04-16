Дума оперативно решит вопрос об освобождении выплат врачам от НДФЛ

Парламентарии в приоритетном порядке проработают поручение президента России Владимира Путина об освобождении выплат врачам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Председатель нижней палаты дал соответствующие поручение думскому комитету по бюджету и налогам. Парламентарии в приоритетном порядке проработают предложения о внесении изменений в Налоговый кодекс.



Активно включилась в работу и недавно созданная комиссия по поддержке малого и среднего бизнеса. По словам Володина, она обсудит с регионами и предпринимателями механизмы реализации инициатив главы государства.

"В частности, расширение перечня наиболее пострадавших отраслей за счет компаний, которые ведут торговлю непродовольственными товарами, а также список ключевых для экономики регионов системообразующих предприятий", – уточнил Володин. Ранее он отметил, что выработанные в ходе обсуждения предложения, а также вопросы представителей бизнеса будут переданы правительству через Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса.

По инициативе президента России Владимира Путина врачам, а также младшему и среднему медперсоналу, работающему с больными коронавирусной инфекцией, будут выплачиваться дополнительные средства от 25 до 80 тысяч рублей. Эти деньги не должны облагаться НДФЛ, подчеркнул глава государства.