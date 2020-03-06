Зеленский выставил себя на посмешище из-за коронавируса

Особенности украинской политической культуры заключаются в том, что все обещания, громкие заявления и даже официально подтвержденные решения совсем не обязательно становятся реальными действиями. В очередной раз это подтвердилось благодаря ситуации с гражданкой Украины Анастасией Зинченко, застрявшей в Китае с собакой из-за коронавируса.

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