Зеленский выставил себя на посмешище из-за коронавируса

Владимир Зеленский лично связался по телефону с Анастасией Зинченко, которая не решилась бросить в Китае свою собачку, а забрать ее не смогла из-за строгих правил международной перевозки животных. Президент Украины пообещал девушке, что Родина ее не бросит.
Восторгов украинских пользователей Сети после такого выступления было не унять. Возможно, они длились бы до сих пор, если бы не выяснилось, что после того телефонного звонка с Зинченко так никто и не связался. Да и Зеленский поспешил отказаться от своих слов – выручать застрявшую в охваченном эпидемией коронавируса Китае гражданку Украины никто не собирается.
Зеленский заявил, что готов предложить девушке больше, чем кому бы то ни было. Ее эвакуируют без собаки, а животное на время ожидания положительного решения китайских властей передадут в украинское посольство. После этого Зинченко сможет сама забрать питомца. "Отдельный самолет за собачкой – это уже немножко перебор", – цитирует Life президента Украины.
Нельзя не согласиться с его аргументами. Действительно, высылать за маленькой собачкой отдельный самолет – перебор. Особенно если учитывать экономическую ситуацию в стране, а также отношение украинцев к эвакуированным согражданам. Люди так боятся коронавируса, что готовы силой ограждать себя от потенциальной опасности. Однако тот факт, что политику пришлось публично корректировать собственную позицию и оправдываться, стал ощутимым ударом для его репутации.
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