"Кашку ели?": Путин публично унизил зарвавшегося Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко в последнее время неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес России. В частности, он говорил об угрозе независимости страны и о попытках давления со стороны Москвы.
Главным яблоком раздора между двумя странами стал нефтяной вопрос. Минск долгие годы получал большие доходы от перепродажи за рубеж российской нефти, которую покупал по сниженной цене. За это в Кремле просили Лукашенко делать конкретные шаги в процессе интеграции согласно договору о Союзном государстве России и Беларуси. Однако в ответ лишь звучали громкие заявления.
Без них не обошлось и на встрече в Сочи. Как сообщает телеканал "Царьград", диалог глав государств начался со странного вопроса Владимира Путина. Тот поинтересовался у коллеги, ел ли он "кашку с утра". На что Александр Лукашенко ответил: "не на воде же". Вслед за этим Путин сделал собеседнику загадочное предложение: "попробуйте... вам понравится".
О тайном смысле этих слов остается только догадываться. Однако известно, что в после беседы белорусский лидер признался, что в ходе разговора они с президентом России не раз вспоминали прошлое и советские времена. А "выбить" скидку на нефть Лукашенко так и не удалось.
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