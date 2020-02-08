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Политика

"Кашку ели?": Путин публично унизил зарвавшегося Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Накануне лидеры России и Беларуси встретились в Сочи, чтобы обсудить вопросы поставок нефти. Большая часть переговоров проходила за закрытыми дверями, но некоторые детали все же были преданы огласке. 
прочитано 110 раз

Президент Беларуси Александр Лукашенко в последнее время неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес России. В частности, он говорил об угрозе независимости страны и о попытках давления со стороны Москвы. 

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Главным яблоком раздора между двумя странами стал нефтяной вопрос. Минск долгие годы получал большие доходы от перепродажи за рубеж российской нефти, которую покупал по сниженной цене. За это в Кремле просили Лукашенко делать конкретные шаги в процессе интеграции согласно договору о Союзном государстве России и Беларуси. Однако в ответ лишь звучали громкие заявления. 

Без них не обошлось и на встрече в Сочи. Как сообщает телеканал "Царьград", диалог глав государств начался со странного вопроса Владимира Путина. Тот поинтересовался у коллеги, ел ли он "кашку с утра". На что Александр Лукашенко ответил: "не на воде же". Вслед за этим Путин сделал собеседнику загадочное предложение: "попробуйте... вам понравится".  

О тайном смысле этих слов остается только догадываться. Однако известно, что в после беседы белорусский лидер признался, что в ходе разговора они с президентом России не раз вспоминали прошлое и советские времена. А "выбить" скидку на нефть Лукашенко так и не удалось. 


Автор: 8 февраля 2020, 10:32

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