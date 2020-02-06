Считает русских варварами и рабами: сенсационное откровение о Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко любит называть Россию "братской страной". В реальности отношение Батьки к восточному соседу далеко не комплиментарное, уверен известный политолог Андрей Суздальцев.



Россия заинтересована в существовании Белоруссии, но готова ее поддерживать лишь при условии интеграции. Александр Лукашенко на это не согласится. "Потому что он относится к России как к колонии", – сказал Александр Суздальцев в интервью "Московскому комсомольцу".



Эксперт полагает, что недавняя договоренность "Газпрома" и украинского "Нафтогаза", по которому российская компания выплатила Киеву три миллиарда долларов, вызвала большое недоумение у белорусского лидера. "Он погрузился в глубокий шок – почему им дали, а ему нет", – считает Суздальцев.

По его мнению, Лукашенко была бы выгодна международная изоляция России из-за санкций. В таком случае Белоруссия оставалась бы для Москвы единственным "окном в мир".

Суздальцев считает, что Лукашенко мог бы согласиться на интеграцию, но только в том случае, если он встанет во главе Союзного государства. "С точки зрения президента Белоруссии, русские – это варвары, которые ни на что не способны. Даже Петр Порошенко никогда не опускался до критики личности Владимира Путина", – возмутился эксперт. Он напомнил, что за несколько последних лет белорусский лидер трижды заявлял, что Калининград должен был стать частью Белоруссии.

Лукашенко у власти уже четверть века. Планируется, что летом этого года в республике пройдут очередные президентские выборы. Не факт, что лидером снова окажется Лукашенко. По мнению Суздальцева, в республике есть люди, способные его заменить.

"России очевидно нужно новое лицо. Понятно, что с Лукашенко никакого продвижения вперед не будет", – предупредил аналитик.

Напомним, что с начала года Москва прекратила поставки нефти в соседнюю республику. Ситуация критическая: Минск стоит перед угрозой полномасштабного топливного кризиса. 7 февраля Александр Лукашенко летит на встречу к Владимиру Путину. Главы государств обсудят поставки энергоносителей и вопросы интеграции, сообщили в Кремле.