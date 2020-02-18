Володин отметил рост числа нарколабораторий за время операции США в Афганистане

В этом году исполнится 20 лет военного пребывания США в
Афганистане, и за эти годы количество нарколабораторий в республике увеличилось
почти в 200 раз, отметил Володин. Он предложил афганским коллегам подвести
итоги присутствия Соединенных Штатов.
"Какое количество предприятий размещено на территории Афганистана, насколько увеличилось количество объектов здравоохранения, какие образовательные проекты реализуются", – сказал Володин.
Он напомнил, что Вашингтон тратит на операции в исламской республике около 38 миллиардов долларов ежегодно. Средства идут на размещение войск Соединенных Штатов в Афганистане, отметил Мир Рахман Рахмани.
Парламентарий предложил наладить сотрудничество комитетов по безопасности парламентов двух стран. За взаимодействие законодательных органов России и Афганистана будет отвечать зампред Госдумы Алексей Гордеев, сказал Вячеслав Володин.
Тему борьбы с наркоторговлей он назвал приоритетной. "Для нас крайне важно объединить усилия, чтобы бороться против терроризма, делать все для недопущения распространения наркотиков", – сказал председатель нижней палаты.
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