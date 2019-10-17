Володин: Вмешательство США в дела Венесуэлы недопустимо

США пытаются навязать свою воле вопреки мнению народа Венесуэлы. С критикой политики Вашингтона выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В четверг, 17 октября, он провел переговоры с главой Учредительного собрания Боливарианской республики Диосдадо Кабельо.



Действия Соединенных Штатов председатель нижней палаты назвал недопустимыми. "Все должны объединяться с тем, чтобы противостоять попыткам создать однополярный мир и желанию править из одной страны, тем более не имея на это никаких прав и нарушая тем самым все международные договоренности", – сказал Володин.



Также он осудил ограничительные меры, которые Запад ввел против Венесуэлы. "Санкции, вмешательство во внутренние дела приносят кризисы, которые на земном шаре приобретают все большее количество участников", – подчеркнул законодатель.

Володин отметил, что во внутренние дела России также пытаются вмешаться извне. Он напомнил о недавних несанкционированных акциях протеста в Москве и других городах.

Можно не соглашаться с властями, иметь другую точку зрения, но при этом быть патриотом, уверен законодатель. "А те, кто бегает по посольствам, кто финансируются из‑за рубежа и пытается представить себя оппозиционером, никакого отношения к оппозиции не имеет", – подчеркнул Володин.

В свою очередь Диосдадо Кабельо поблагодарил Россию за поддержку. В первую очередь Боливарианская республика выстояла благодаря позиции Москвы, сказал парламентарий.

"Я думаю, из всех президентов мира самым популярным в Венесуэле является Владимир Путин, потому что он искренне верит в свободу народов, в их право на независимость, на самоопределение, на невмешательство в их дела", – подчеркнул законодатель.

Он пригласил Володина посетить Венесуэлу и ее парламент. Спикер Госдумы принял предложение.

В конце января США спровоцировали острый политический кризис в Венесуэле, признав президентом страны оппозиционного политика Хуана Гуайдо. Каракас обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Боливарианской республики. Самоназванного главу государства признали многие страны Запада. Законные власти Венесуэлы заручились поддержкой Кубы, Китая, России и других стран.