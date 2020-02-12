Володин предложил создать институт защиты исторической памяти

Председатель нижней палаты выразил благодарность Белграду за
сохранение памяти о советских воинах, освободивших Европу от фашизма. По словам
Володина, предать память о них – значит отречься от наших предков, которые
делали все, чтобы защитить мир от коричневой чумы.
Спикер Госдумы предложил создать институт защиты исторической памяти. Это позволит Москве и Белграду предпринять необходимые шаги в гуманитарной и образовательной сферах, считает председатель нижней палаты.
Он отметил полное взаимопонимание между Россией и Сербией и высокую эффективность сотрудничества парламентов двух стран. "Мы с вами делаем все для того, чтобы законодательно обеспечить реализацию договоренностей, которые достигаются на уровне глав государств", – сказал Володин.
В частности, спикер указал на рост товарооборота между странами – плюс 24 процента за прошлый год. Володин напомнил, что Россия входит в тройку главных внешнеэкономических партнеров Сербии. "По поставкам сельхозпродукции мы у вас первые", – уточнил законодатель, добавив, что Москва также заинтересована в развитии энергетического партнерства.
В свою очередь Майя Гойкович поблагодарила Россию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Сербии. Белград никогда не будет голосовать против интересов Москвы, подчеркнула законодатель.
"Мы гордимся тем, что никогда не вводили и не будем вводить санкции против Российской Федерации", – сказала Гойкович.
Защита исторической памяти – один из приоритетов работы Госдумы в весеннюю сессию – 2020. Профильным комитетам Госдумы следует активнее поднимать этот вопрос в ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ, подчеркивал председатель нижней палаты.
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