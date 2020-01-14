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Политика

Госдума открыла весеннюю сессию – 2020

Фото: duma.gov.ru
Во вторник, 14 января, нижняя палата парламента открыла весеннюю сессию. Следующие полгода обещают быть насыщенными. Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, на сегодняшний день в законотворческом портфеле находятся более 1,2 тысячи законопроектов. 
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Одним из приоритетов в работе депутатского корпуса станет реализация послания президента. Председатель нижней палаты напомнил, что к законодателям глава государства обратится в среду, 15 января.

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При этом план реализации предыдущего послания выполнен на 81%, подчеркнул Володин. Однако в невыполненной части остались проблемы людей, требующие решения, добавил спикер. По его словам, для этого депутатам вместе с правительством необходимо приложить больше усилий.

Работа парламентариев должна быть нацелена на реализацию послания президента и создание условий для экономического роста, сказал законодатель. Он напомнил, что сейчас в законотворческом портфеле нижней палаты находятся 1233 нормативных акта.

Серьезная работа предстоит и на международном направлении. Вячеслав Володин предложил коллегам сделать акцент на защите исторической памяти. Он призвал профильные думские комитеты и делегации в ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ активнее поднимать этот вопрос.

"Для нас всегда было важно, чтобы не переписывалась история, не искажалась правда о войне. Есть факты, которые неизменны. Но сегодня мы с вами видим, как политики ряда стран делают все для того, чтобы их исказить, переписать историю в своих интересах", – подчеркнул Володин.

В пример спикер Госдумы привел действия руководства Польши. По его словам, официальная Варшава искажает исторические факты и очерняет память о воинах-освободителях. Он призвал власти страны помнить, что свобода Польши и ее народа была завоевана ценой жизней полумиллиона советских солдат и офицеров.

Спикер Госдумы предложил Варшаве принести извинения за свое поведение, а также за действия предшественников. "Именно в Польше были размещены сотни концлагерей, лагерей смерти, где целенаправленно уничтожались евреи, славяне, военнопленные других национальностей", - напомнил Володин.

Автор: 14 января 2020, 13:29

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