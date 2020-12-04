Порошенко: Война в Донбассе закончится, когда Зеленский встанет на колени перед Путиным

Бывший президент Петр Порошенко обвинил Владимира Зеленского в сдаче позиций на переговорах по Донбассу. По словам политика, закончить войну можно за две недели – для этого украинскому лидеру достаточно встать на колени перед Владимиром Путиным.

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