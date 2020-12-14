"Это было его личное решение": Песков откровенно о бункере и новогодних планах Путина

В Сети и масс-медиа ходит множество слухов о том, что главу российского государства всеми правдами и неправдами стараются защитить от коронавируса. Некоторые из домыслов выглядят весьма странно.

На днях в интернете появились данные о том, что президент России Владимир Путин якобы находится в секретном бункере, работая исключительно в дистанционном режиме. Более того, любители конспирологии утверждают, будто для российского лидера сделали два одинаковых с виду кабинета, один из которых находится в Московской области, другой – в Сочи.

В откровенной беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решительно опроверг эти заблуждения. По словам представителя Кремля, Путин жил и работал в свое резиденции в подмосковном Ново-Огарёве. Песков заявил, что в настоящее время он регулярно приезжает оттуда в Москву и ездит в командировке. Он подчеркнул, что работа президента не может быть полностью переведена на "удалёнку".

Дипломат также напомнил, что в начале пандемии коронавируса в России глава государства лично посетил госпиталь в Коммунарке и пообщался с врачами, что было "его личным решением". Песков добавил, что именно благодаря этой поездке российский лидер быстро понял. что беда пришла не на неделю, а на длительный срок, что позволило ему принять все необходимые меры для защиты граждан.

Говоря о том, где Владимир Путин планирует провести Новый год, Дмитрий Песков заявил, что точного ответа на этот вопрос пока нет. Но представитель Кремля предположил, что с большой долей вероятности президент встретит праздник в кругу родных и близких, поскольку так он делает каждый год.