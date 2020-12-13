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Политика

"Терпения вам": Лукашенко запугивает Путина

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Саммит Высшего евразийского экономического совета запомнился всем участникам громким выступлением Александра Лукашенко. Действующий президент Республики Беларусь выступил в роли Кассандры и озвучил роковое "видение".

прочитано 4350 раз

Александр Лукашенко назвал слабые стороны каждой страны и обратился к Владимиру Путину. Главный политический деятель России не стал отказываться от участия, по всей видимости, в одном из последних в этом году онлайн-саммитов.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Участники собрания подняли сразу несколько насущных вопросов: лидеры России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении вновь говорили о бушующей пандемии коронавируса и порожденных ею проблемах. Стоит отметить, что Александр Лукашенко был предельно честен со своими коллегами. Он был вынужден признать, что в этом году не все намеченные планы удалось реализовать.

С грохотом провалилась инициатива самого политика, призванная ограничить появление новых барьеров во взаимной торговле. Более того, принятие документа, узаконившего наличие лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения, в очередной раз перешло на следующий год. Похоже, что инициативу придется проталкивать уже не Минску, а Нурсултану.

По словам Александра Лукашенко, экономическая повестка – это последнее, о чем сейчас стоит думать. Примечательно, что в своих коллегах по ЕАЭС он видел "товарищей по несчастью". Об этом свидетельствует активная позиция Александра Григорьевича: политический деятель стремился предупредить об угрожающей опасности каждого оппонента.

Президент Белоруссии добавил, что остро ощущает все проблемы Российской Федерации. Он уверен, что на Россию нацелено "острие атак" из-за границы. Именно поэтому политик пожелал Владимиру Путину нескончаемого терпения.

"Россия является стержнем интеграции на постсоветском пространстве. Куда от этого деться? Поэтому терпения вам. Вы знаете, что мы всегда будем поддерживать, всегда Россию поддерживали", – повторял Лукашенко.

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Автор: 13 декабря 2020, 18:01 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

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Гость
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гость
Сегодняшняя новость от агрофюрера. В г. Смолевичи (близко от Минска) 11 класс гимназии шел с репетиции. Всех повязали. Пацанов в бусиках посадили за решетками, девчонок гоняли из буса в бус. В ментовке всех поставили лицом к стене. Нашлась одна женщина-милиционер в РУВД, заставила отпустить несовершеннолетних домой. Это что такое? Кому еще в России нужен такой фюрер с его мусорами?
Страна для жизни ! А потом будут плакать : " Молодёжь мы упустили ". Вот почему в Беларуси обращаются с людьми, как со скотом ?!
Гость
Ответить
гость
Сегодняшняя новость от агрофюрера. В г. Смолевичи (близко от Минска) 11 класс гимназии шел с репетиции. Всех повязали. Пацанов в бусиках посадили за решетками, девчонок гоняли из буса в бус. В ментовке всех поставили лицом к стене. Нашлась одна женщина-милиционер в РУВД, заставила отпустить несовершеннолетних домой. Это что такое? Кому еще в России нужен такой фюрер с его мусорами?
Уроды, лучше бы своими детьми занялись . Уже внаглую решили заняться подростками ! Куда только ГАРАНТ смотрит ?!
гость
Ответить
Гость
Путин ты свиду умный,чего терпишь этого агрофюрера?
Сегодняшняя новость от агрофюрера. В г. Смолевичи (близко от Минска) 11 класс гимназии шел с репетиции. Всех повязали. Пацанов в бусиках посадили за решетками, девчонок гоняли из буса в бус. В ментовке всех поставили лицом к стене. Нашлась одна женщина-милиционер в РУВД, заставила отпустить несовершеннолетних домой. Это что такое? Кому еще в России нужен такой фюрер с его мусорами?
Гость
Ответить
Путин ты свиду умный,чего терпишь этого агрофюрера?
гость
Ответить
Автор нашла "честного" цыгана. Браво!
1

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