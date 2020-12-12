СМИ: Названы сроки ухода Александра Лукашенко в отставку

Политологи и другие специалисты считают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко утратил доверие даже самого верного союзника – России. Аналитики убеждены, что в Кремле не хотят подставляться под новые санкции Запада за его поддержку и уже готовы переориентироваться на новую белорусскую власть.
Евросоюз же отказался признавать Лукашенко легитимным главой государства, из-за чего он лишился возможности полноценно представлять свою страну на международной арене. В связи с этим единственным выходом для Батьки осталось лишь ненадолго отсрочить закат президентской карьеры.
Более того, телеграм-канал "НЕЗЫГАРЬ" сообщил, что приблизительная дата отставки белорусского лидера уже известна – он покинет свой пост в феврале. Однако это не означает, что Александр Лукашенко поднимает белый флаг. На самом деле он задумал хитрый и проверенный опытом многих стран план, который заключается в банальной "смене стульев".
СМИ пишет, что Лукашенко подготовил для себя место Генерального секретаря Всебелорусского народного собрания. При этом оно получит статус высшего государственного органа. Кроме того, Батька планирует отказаться от выборов президента и референдума: граждане смогут выбирать лишь депутатов парламента, который, к слову, намерены сделать однопалатным.
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