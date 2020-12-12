Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Суббота
12 декабря
Лента новостей
10:49
"Я через это все прошел": Отец Фриске предрек Заворотнюк судьбу своей дочери
10:23
СМИ: Названы сроки ухода Александра Лукашенко в отставку
06:37
Оскорбленная Решетова жестко отомстила Тимати за развод
04:31
Бритни Спирс в цепях напугала народ
02:23
К чему снится мясо
00:20
"Дзюблю левой": лишенный секса Джигурда удовлетворяет себя во время звонков Анисиной
00:03
Энистон воссоединилась с важным мужчиной в своей жизни
23:33
Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года
21:48
Наркозависимая дочь Успенской легла в больницу
21:40
Эксперт: Лукашенко испугался возможной военной операции Запада против Белоруссии
21:35
В Подмосковье из-за коронавируса на новогодние каникулы введут ограничения на посещение кафе и ресторанов
21:20
Житель Клина ударил ножом работника металлолома и похитил крупную сумму
21:03
В Лондоне автомобиль въехал в толпу пешеходов
20:33
В Петербурге водитель маршрутки насмерть сбил пенсионерку
20:18
Врио главы Мордовии о Конституции России: Мы почувствовали стабильность и порядок
20:09
В Ялте семейный конфликт обернулся поджогом микроавтобуса
19:58
"Боже, нет, пожалуйста!": Кристина Асмус не может поверить в смерть близкого человека
19:38
"Оторопь берет": Путин о жестких ограничительных мерах по отношению к ТВ и соцсетям
19:14
Путин дал зеленый свет инициативе по регистрации зарубежных интернет-сервисов в правовом поле
18:55
Эрнст гонит в шею: Елена Малышева ответила на новость о закрытии шоу "Жить здорово!"
18:27
Эксперт: Силовики видят, что при Лукашенко нет будущего в Белоруссии
18:13
"Я тухляк": Дубовицкая врезала Воробей за критику "Аншлага"
18:00
Режиссер Ким Ки Дук умер из-за вызванных коронавирусом осложнений
17:51
"Мужчины меня боятся": после слухов о романе с Сафиным Боня призналась в проблеме
17:48
Шансы на выживание около 40-50%: стало известно об ухудшении состояния Олега Тинькова
17:35
Объявлена сенсационная информация о новой жене Джигарханяна
17:16
Украинский дипломат сообщил о планах Киева провести военную операцию в Крыму
17:16
"Хватит платьев": Водонаева подобрала свадебный наряд
16:59
Лукашенко хочет заставить белорусов работать в атмосфере страха и террора – политолог
16:55
"Нет таланта": коллега опозорил Бузову после провала на "Ледниковом периоде"
16:50
"Мужчина отвалился": Лолита в короткой юбке оседлала бешеного зверя
16:38
Появились данные о новом сезоне сериала "Крепостная"
16:21
"Ковид добавил смертности": Песков о жестких ограничениях перед Новым годом
16:10
Шок: Варнава с избранником угодили в любовный треугольник
16:07
В Пермском крае освободившаяся из колонии девушка убила ножом своего друга
16:04
Эксперт: Лукашенко хочет провести реформы по китайскому образцу
16:04
Раздавленный разводом Джонни Депп не справляется со стрессом: Все усугубляется
15:58
"Без рубашки, без штанов": известный советский актер живет в ожидании смерти
15:56
"Имейте совесть!": возмущенный донельзя Петров сделал эмоциональное заявление
15:42
"Я не исключение": Хоркина заговорила о финансовых трудностях вслед за артистами
15:33
У жителя Сергиева Посада в гараже нашли арсенал оружия
15:30
Козловский разбросал по городу окровавленные тела
15:25
Скончалась звезда фильма "Вечный зов"
15:12
В Сеть утекла информация о победителях "Ледникового периода": А что, так можно было?
15:02
Певица из новой "ВИА Гры" призналась в чувствах к Меладзе
15:00
"У меня начинается паника": Хилькевич обмазали отвратительной желтой жижей
14:52
Есть пострадавшие: в Карачаево-Черкесии прогремел мощный взрыв
14:45
Лукашенко обратился к Путину: Острие атак из-за границы нацелено на Россию
14:40
Назван регион России с самыми аномальными морозами
14:38
Россияне ощутили перемены после принятия конституционных поправок
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как только природа создает подобных паразитов?": сын Джигарханяна устроил разборки с Цымбалюк-Романовской
Тихановская о закрытии границ Белоруссии: Режим хочет превратить страну в современный ГУЛАГ
Власова сделала важное признание о предсмертных муках Джигарханяна
Объявлена сенсационная информация о новой жене Джигарханяна
"Соседова надо ставить на место": отец Фриске встал на защиту оскорбленной Лолиты
Эксперт: Лукашенко испугался возможной военной операции Запада против Белоруссии
Политика
СМИ: Названы сроки ухода Александра Лукашенко в отставку

СМИ: Названы сроки ухода Александра Лукашенко в отставку

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press www.globallookpress.com
Белорусский лидер настолько дискредитировал себя и свой режим, что остался без поддержки как внутри своей страны, так и за её пределами. Таким образом, его уход стал лишь вопросом времени.
прочитано 1705 раз

Политологи и другие специалисты считают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко утратил доверие даже самого верного союзника – России. Аналитики убеждены, что в Кремле не хотят подставляться под новые санкции Запада за его поддержку и уже готовы переориентироваться на новую белорусскую власть.

ПО ТЕМЕ

Эксперт: Лукашенко испугался возможной военной операции Запада против Белоруссии

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Евросоюз же отказался признавать Лукашенко легитимным главой государства, из-за чего он лишился возможности полноценно представлять свою страну на международной арене. В связи с этим единственным выходом для Батьки осталось лишь ненадолго отсрочить закат президентской карьеры.

Более того, телеграм-канал "НЕЗЫГАРЬ" сообщил, что приблизительная дата отставки белорусского лидера уже известна – он покинет свой пост в феврале. Однако это не означает, что Александр Лукашенко поднимает белый флаг. На самом деле он задумал хитрый и проверенный опытом многих стран план, который заключается в банальной "смене стульев".

СМИ пишет, что Лукашенко подготовил для себя место Генерального секретаря Всебелорусского народного собрания. При этом оно получит статус высшего государственного органа. Кроме того, Батька планирует отказаться от выборов президента и референдума: граждане смогут выбирать лишь депутатов парламента, который, к слову, намерены сделать однопалатным.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 12 декабря 2020, 10:23 Источник: Телеграм-канал "НЕЗЫГАРЬ" • Требует проверки

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Эксперт: Лукашенко испугался возможной военной операции Запада против Белоруссии
Эксперт: Силовики видят, что при Лукашенко нет будущего в Белоруссии
Украинский дипломат сообщил о планах Киева провести военную операцию в Крыму
Лукашенко хочет заставить белорусов работать в атмосфере страха и террора – политолог

Шоу-бизнес

"Дзюблю левой": лишенный секса Джигурда удовлетворяет себя во время звонков Анисиной
Энистон воссоединилась с важным мужчиной в своей жизни
Наркозависимая дочь Успенской легла в больницу
"Боже, нет, пожалуйста!": Кристина Асмус не может поверить в смерть близкого человека

Проишествия

Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Копия Барановская: Аршавин вышел в люди с новой возлюбленной

Футболист выглядит счастливым

Шоу-бизнес

Исхудавшая Стриженова помолодела на глазах

Она облачилась во все обтягивающее
Шоу-бизнес

"Тело тогда уже было синее": потерявшая сына Безрукова поделилась ужасающими подробностями трагедии

Актриса столкнулась с травлей
Видео

"Накатываем программу": сын Плющенко показал изнурительную тренировку

Мальчик тренируется вместе с прославленным отцом

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года
Гороскоп для Близнецов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Я не исключение": Хоркина заговорила о финансовых трудностях вслед за артистами
Ягудин публично унизил Плющенко на льду
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+