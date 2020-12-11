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Политика
Украинский дипломат сообщил о планах Киева провести военную операцию в Крыму

Украинский дипломат сообщил о планах Киева провести военную операцию в Крыму

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Последние заявления украинских генералов говорят о том, что Киев готовит план военной операции в Крыму и Донбассе. Об этом заявил бывший представитель Незалежной на переговорах в Минске, дипломат Роман Бессмертный.
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Он напомнил о недавних словах главы генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Тот заявил, что армия готовится вернуть потерянные территории.

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Бессмертный делает вывод, что на мирное возвращение Крыма и Донбасса в ВСУ не надеются и разрабатывают план военной операции. "Будущее в решении этой проблемы и по Крыму, и по Донбассу – это победа армии", – сказал дипломат в эфире телеканала ATR.

По его мнению, перед военной операцией в Крыму и Донбассе необходимо вывезти на Украину всех лояльных местных жителей. Другого пути решить проблему утраченных территорий не осталось, считает Бессмертный.

Ранее украинский губернатор Севастополя Сергей Куницын озвучил своей план возвращения Крыма и Донбасса. По его мнению, Киев должен работать с местным населением и доказать ему преимущества Украины.

На слова чиновника отреагировали в Симферополе. Вице-премьер Республики Крым Георгий Мурадов заявил, что прежде всего нужно изменить сознание "оболваненных бандеровщиной" украинцев. Он призвал Киев помнить об общей судьбе с русскими.

Нынешнюю Украину Мурадов назвал государством с "нетрадиционной цивилизационной ориентацией". Страна может сохраниться только в союзе с Россией, убежден он.

В августе 2020 года Владимир Зеленский заявил о необходимости создания международной площадки для обсуждения возвращения полуострова Киеву. В мае следующего года Украина намерена провести саммит с участием представителей Евросоюза, Великобритании и Канады.

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Автор: 11 декабря 2020, 17:16

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Каждого чужака военного залезшего на территорию Крыма,расстреливать без суда и следствия. Следующим воякам ,желающим пошустрить ,будет не повадно шастать по российскому Крыму.
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