Бывший губернатор Севастополя Сергей Куницын на днях озвучил неожиданный план по присоединению полуострова к Украине. Он предложил президенту Незалежной Владимиру Зеленскому "вернуть мозги людей", другими словами, перевернуть сознание крымчан.
На слова Куницына отреагировали власти полуострова. Вице-премьер республики Георгий Мурадов частично согласился с экс-губернатором. Однако, по его мнению, изменить нужно сознание украинцев, "оболваненных бандеровщиной". Им следует напомнить об общей истории и судьбе русских и украинцев.
Мурадов назвал Незалежную государством "нетрадиционной цивилизационной ориентации". Такая страна, продолжил вице-премьер Крыма, обречена на исчезновение. Украинцы должны осознать, что выживут только в единстве со всеми братскими народами.
Российский политик вспомнил о клятвах верности единству двух народов, которые прозвучали почти двадцать лет назад. Сергей Куницын лично подписал с мэром Москвы Юрием Лужковым документы о строительстве моста через Керченский пролив, сообщает РИА Новости.
"Надеемся, что мозги украинцев наконец вернутся на то место, где они и должны быть", – заключил Мурадов.
Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Событие вызвало бурные обсуждения в мировом сообществе. Ряд европейских стран отказались признать эту территорию российской.
Российские власти заявили, что голосование прошло в соответствии со всеми международными правилами и нормами. Позднее президент страны Владимир Путин заявил западным партнерам, что вопрос о принадлежности Крымского полуострова закрыт навсегда.
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