У Зеленского оценили вероятность войны с Россией за воду для Крыма

Ситуация с питьевой водой на территории Крыма ухудшается. Украинские СМИ предположили, что Россия может начать боевые действия, чтобы восстановить водоснабжение полуострова. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак оценил вероятность эскалации.



Украинцев последние несколько лет пугают тем, что Россия может начать войну за воду для Крыма, отметил Ермак. Все это слухи – войны за ценный ресурс не будет, успокоил чиновник соотечественников.



"Это лишь манипуляция, которая существует в обществе", – сказал Ермак в эфире украинского телеканала "1+1".

По его словам, позиция Киева по этому вопросу остается прежней. Возобновлять подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу Украина не планирует, заявил глава офиса Зеленского.

По Северо-Крымскому каналу в Крым поступало до 85% пресной воды. Украина перекрыла его после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

В 2020 году ситуация обострилась из-за засушливого лета. Нехватка дождей привела к обмелению водохранилищ на территории полуострова.

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал построить опреснительную установку. До этого воду намерены добывать из подземных скважин. А для полива власти региона собираются использовать очищенные сточные воды.

Вода исчезает не в полдень, а из батарей. Подобное произойдет при ухудшении ситуации с водой на полуострове. И более чем вероятно, что скоро вода станет появляться на час с небольшим только утром и вечером во всех без исключения жилых домах. pic.twitter.com/XVm3JeaY8T — Мой Крым (@Cold_winter_sun) November 3, 2020

Ранее Владимир Зеленский назвал возвращение полуострова в состав Украины одним из приоритетов своей политики. По его словам, Киев создает "Крымскую платформу", на которой будут обсуждать статус региона.

Президент добавил, что обсудил эту инициативу с лидерами Великобритании, Канады и Турции. Они выразили готовность обсуждать возвращение Крыма Украине, заявил Зеленский.