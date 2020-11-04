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Уволившийся силовик о скором уходе Лукашенко: Наши командиры устали выполнять грязную работу

Уволившийся силовик о скором уходе Лукашенко: Наши командиры устали выполнять грязную работу

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Недавно ушедший в отставку сотрудник белорусских правоохранительных органов признался, что больше не мог с гордостью носить погоны. Однако он признается, что понимает бывших коллег, которые участвуют в разгоне акций протеста.
прочитано 2308 раз

Мужчина из Брестской области, который просит называть себя Юрием, отдал более 18 лет службе во внутренних войсках Белоруссии. Он рассказал, что пришел работать в правоохранительные органы, едва достигнув совершеннолетия.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Юрий опроверг расхожий миф о том, что те силовики, которым до сих пор отдает приказы президент Белоруссии Александр Лукашенко, считают протестующих бандитами или проплаченными Западом предателями. Однако бывший страж порядка признался, что силовикам "промывают мозги" специальные отделы идеологии.

Но большинство из них продолжают зверствовать на улицах отнюдь не из-за убеждений. По словам мужчины, больше всего на службе их держит материальный фактор: сотрудникам МВД платят высокую по белорусским меркам зарплату, обеспечивают скидку на строительство жилья и практически дарят жильё. Многие силовики не готовы расстаться с этими "бонусами", которыми их бесперебойно задаривает Александр Лукашенко и его чиновники. Другие же боятся, что если бросят службу и перейдут на сторону митингующих – не смогут найти себе работу "на гражданке".

Тем не менее, Юрий убежден, что в скором времени власть в Белоруссии сменится. По словам бывшего сотрудника МВД, у режима кончаются те самые поощрения для силовиков, которые могли бы компенсировать их неприязнь к своей деятельности. Поэтому у командиров уже скоро иссякнет желание выполнять за Лукашенко грязную работу.

Автор: 4 ноября 2020, 18:01 Источник: Gazetaby.com • Требует проверки

комментарии

Ответить:

Гость
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Выполняют приказы военного преступника, ради пайки и вшивых квартир
Гость
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Бился в пене параноик , как ведьмак на шабаше !
Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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