Уволившийся силовик о скором уходе Лукашенко: Наши командиры устали выполнять грязную работу

Недавно ушедший в отставку сотрудник белорусских правоохранительных органов признался, что больше не мог с гордостью носить погоны. Однако он признается, что понимает бывших коллег, которые участвуют в разгоне акций протеста.

Мужчина из Брестской области, который просит называть себя Юрием, отдал более 18 лет службе во внутренних войсках Белоруссии. Он рассказал, что пришел работать в правоохранительные органы, едва достигнув совершеннолетия.

Юрий опроверг расхожий миф о том, что те силовики, которым до сих пор отдает приказы президент Белоруссии Александр Лукашенко, считают протестующих бандитами или проплаченными Западом предателями. Однако бывший страж порядка признался, что силовикам "промывают мозги" специальные отделы идеологии.

Но большинство из них продолжают зверствовать на улицах отнюдь не из-за убеждений. По словам мужчины, больше всего на службе их держит материальный фактор: сотрудникам МВД платят высокую по белорусским меркам зарплату, обеспечивают скидку на строительство жилья и практически дарят жильё. Многие силовики не готовы расстаться с этими "бонусами", которыми их бесперебойно задаривает Александр Лукашенко и его чиновники. Другие же боятся, что если бросят службу и перейдут на сторону митингующих – не смогут найти себе работу "на гражданке".

Тем не менее, Юрий убежден, что в скором времени власть в Белоруссии сменится. По словам бывшего сотрудника МВД, у режима кончаются те самые поощрения для силовиков, которые могли бы компенсировать их неприязнь к своей деятельности. Поэтому у командиров уже скоро иссякнет желание выполнять за Лукашенко грязную работу.