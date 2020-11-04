Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Среда
4 ноября
Лента новостей
10:55
"Очень друг друга любим, но мы просто друзья": Подруга сына Орбакайте выбрала другого
10:51
Милявская устроила публичную порку Соседову на федеральном канале
10:48
Трамп заявил о мошенничестве на выборах президента США
10:38
"Настоящая ссылка": сын раскрыл скандальную правду о супружеской жизни Конкина
09:36
Байден лидирует на выборах президента США
07:26
"Хватит вам уже": Асмус в свадебном платье призвали угомониться
04:36
Бывшая жена устроила девичник в честь победы над Джонни Деппом
03:31
Обнародованы первые результаты выборов президента США
02:19
Измены и отношения с 40-летними женщинами: Стас Пьеха столкнулся с кризисом среднего возраста
00:16
Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 ноября 2020 года
21:59
Житель Сибири выпил 3 бутылки водки и пошел грабить продуктовый магазин
21:48
Победа Байдена может привести к госперевороту на Украине
21:15
Лавров объяснил цель розыска Тихановской в России
21:12
Преподаватели победителей конкурса "Большая перемена" получат по 150 тысяч рублей
20:56
В Москве грабитель выстрелил женщине в лицо и украл у нее мобильник с деньгами
20:34
Володин о выборах президента США: Шоу, а не пример демократии
20:28
В Свердловской области экс-полицейский ограбил салон сотовой связи
20:01
В Смоленск прибыл передвижной музей "Поезд Победы", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
19:53
В аэропорту Шереметьево открылась Всероссийская фотовыставка "Россия. Полет через века"
19:47
Умер известный российский архитектор Владимир Попов
19:16
В Москве житель Крыма убил свою мать из-за просьбы пить меньше алкоголя
19:11
Знаменитый актер столкнулся с тяжелой болезнью
19:05
Известная артистка думала о суициде после измены избранника с Ходченковой
18:31
Рудковская оставила Плющенко публичное послание: Видно, что не хватает ему свободы
18:30
"Только не мучайте его": Рудковская запихнула уставшего до отвращения сына в сериал
18:21
Андреева призналась Бондарчуку в пугающей зависимости
18:13
В институте Гамалеи сделали заявление по коронавирусу
18:02
Под Пензой школьник признался в убийстве бывшей возлюбленной
17:48
Вычислили математики: раскрыт секрет успеха "Игры престолов"
17:47
Заподозренная в беременности Натали показала своего малыша
17:35
Длинноногая дочь Дианы Арбениной начала читать рэп
17:32
"Я сразу поняла, что все получится": известная фигуристка откровенно об отношениях с женатым Топаловым
17:05
Собчак набросилась на Нурмагомедова после теракта в Вене: Осознаете свою ответственность?
16:58
"Гостиница низшего класса": Тарзан в грязной квартире ужаснул людей
16:54
В Новороссийске вор сжег дом ради трех царских монет Николая II
16:54
Названа выгода России от победы Байдена: поможет сблизиться с Белоруссией
16:50
Кошмал вызвала переполох редким снимком со съемок "Сватов"
16:49
Адвокат Ефремова оправдался за невыплату денег матери и любовнице погибшего Захарова
16:28
Политолог рассказал о психологической травме Лукашенко: Не остановится, пока не отомстит
16:27
"Минус 7 килограммов!": Анита Цой шокировала экстремальным похудением
16:19
Покалеченный сын обратился к оставившему семью певцу Жукову
16:18
Раскрыта причина расставания хоккеиста Овечкина с возлюбленной
16:18
Экс-партнер раскрыл правду после ухода Тимати
16:03
Асмус задумала исчезнуть после развода с Харламовым
15:55
"Мне не хотелось жить": Отар Кушанашвили перенес страшное и объявил об окончании карьеры
15:39
Тодоренко сделала странный подарок на день рождения Топалова
15:37
"Финал моей игры": бывшему мужу после расставания с Гагариной понадобилась помощь психоаналитика
15:36
В Москве мужчина с двумя гранатами пришел к отделению полиции
15:34
"И снова 18!": помолодевшая Валюшкина рванула на курорт
15:10
В семье Аллы Пугачевой грядет пополнение
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт: Пашинян в Карабахе расплачивается за оскорбление Путина
"На улицы людей выводит гнев": эксперт оценил ситуацию с протестами в Белоруссии
Некрасиво шутил и прихватил падчерицу за зад: грязные подробности развода Ольги Кабо
Эксперт: Лукашенко помогает Западу разгонять революционную волну в Белорусии
Соловьев осудил Лукашенко за издевательства над протестующими: Это что, Средневековье?
"Обдолбанный": сын Ирины Цывиной пришел на шоу в странном виде
Политика
Байден лидирует на выборах президента США

Байден лидирует на выборах президента США

Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Кандидат от Демократической партии Джо Байден победил в Калифорнии и закрепил за собой лидерство. Однако действующий президент Дональд Трамп сокращает отставание.

Продолжение: Трамп заявил о мошенничестве на выборах президента США
прочитано 3180 раз

Западное побережье США традиционно поддерживает за демократов. В Калифорнии Байдена поддержали 70% проголосовавших. Таким образом, демократ получил 55 голосов выборщиков Калифорнии.

ПО ТЕМЕ

Обнародованы первые результаты выборов президента США

 Президентские выборы в США

Сюжеты Президентские выборы в США

Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Сообщается, что больше половины избирателей поддержали Байдена на выборах президента США в штатах Орегон и Вашингтон. Хорошие результаты у демократа и в штате Миннесота.

Сейчам у Байдена 223 голоса выборщиков. Для победы необходимо 270.

Действующий президент Дональд Трамп наступает на пятки оппоненту. Сейчас у главы Белого дома 204 голоса выборщиков.

Американский лидер может записать себе в актив один из ключевых штатов – Флориду. Американские СМИ удивлены, что президента поддержали многие чернокожие и латиноамериканцы.

Флорида дает Трампу 29 голосов выборщиков. Еще один вкусный кусок пирога республиканец отхватил в Техасе с его 38 голосами. Также глава Белого дома победил на выборах в Огайо, Джорджии, Северной Каролине, Висконсине и Айове.

Оба кандидата уверены в своей победе на выборах президента США. Трамп пообещал в скором времени выступить с заявлением.

В этом году из-за пандемии коронавируса подсчет голосов может затянуться. Более 100 миллионов американцев голосовали досрочно, в том числе по почте.

На подсчет их голосов может уйти несколько дней. Вряд ли итоговые результаты объявят 4 ноября.

Кроме того, никто из кандидатов не намерен признавать своего поражения. Байден и Трамп в оспаривании результатов могут дойти до Верховного суда.

Автор: 4 ноября 2020, 09:36 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Победа Байдена может привести к госперевороту на Украине
Лавров объяснил цель розыска Тихановской в России
Названа выгода России от победы Байдена: поможет сблизиться с Белоруссией
Политолог рассказал о психологической травме Лукашенко: Не остановится, пока не отомстит

Шоу-бизнес

Знаменитый актер столкнулся с тяжелой болезнью
Рудковская оставила Плющенко публичное послание: Видно, что не хватает ему свободы
Андреева призналась Бондарчуку в пугающей зависимости
Заподозренная в беременности Натали показала своего малыша

Проишествия

В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Родственники ее травили и добивали: стало известно о потере 80-летней Светланы Светличной

Что случилось со звездой "Бриллиантовой руки"
Шоу-бизнес

Известный актер с болью вспомнил разрушенный брак: Во многом был виноват

Супруги долго враждовали

Шоу-бизнес

"От тебя я такого не ожидала": Бузова шокировала Успенскую поступком

Ольга Бузова интерпретировала хит "Пропадаю я"
Шоу-бизнес

Воля выставил Утяшеву в неприглядном виде: Зачем Лясю испортили...

Артист решил пошутить

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"
Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года
Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Раскрыта причина расставания хоккеиста Овечкина с возлюбленной
"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+