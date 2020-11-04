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Политика
Обнародованы первые результаты выборов президента США

Обнародованы первые результаты выборов президента США

Фото: Karen Harrigan/XinHua/www.globallookpress.com
На восточном побережье США в три часа ночи по московскому времени закрылись избирательные участки в первых штатах. СМИ публикуют предварительные результаты голосования на президентских выборах.
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Обработаны три миллиона бюллетеней, сообщает американский телеканал Fox. Лидирует Дональд Трамп.

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Дональд Джон Трамп президент США

За главу Белого дома проголосовали 53,3% избирателей. Его сопернику, кандидату от Демократической партии Джо Байдену отдали предпочтение 45,6% граждан.

Трамп лидирует в штатах, которые традиционно поддерживают республиканцев на выборах президента США. В Кентукки после подсчета 14% бюллетей глава Белого дома набирает почти 52% голосов. Он также лидирует в Нью-Гэмпшире и Индиане.

На выборах президента США действует принцип "победитель получает все". Кандидат, который заручился поддержкой большинства жителей штата, получает все голоса его выборщиков. Для победы необходимо набрать 270 голосов.

Кентукки дает Трампу восемь голосов выборщиков. Индиана – 11.

В свою очередь CNN рисует немного противоположную картину. Телеканал, известный своими симпатиями к Демократической партии, сообщает о лидерстве Байдена – 49,7% голосов против 49,3% у Трампа.

По предварительным данным, демократ выигрывает в Вирджинии – 13 голосов выборщиков. Неплохо для Байдена складывается ситуация и в Вермонте – штат может дать представителю Демпартии три голоса.

Наибольшее число выборщиков дает Калифорния – 55. Техас – 38, Нью-Йорк – по 29. Эксперты полагают, что борьба развернется за 197 голосов выборщиков из числа неопределившихся штатов.

В этом году подсчет голосов может затянуться. Пандемия коронавируса внесла коррективы в выборы президента США.

Более 100 миллионов американцев проголосовали по почте. На подсчет их голосов может уйти несколько дней – вряд ли итоговые результаты будут объявлены 4 ноября.

Автор: 4 ноября 2020, 03:31

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