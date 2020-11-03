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Названа выгода России от победы Байдена: поможет сблизиться с Белоруссией

Названа выгода России от победы Байдена: поможет сблизиться с Белоруссией

Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Политика демократа Джо Байдена на посту президента США может подтолкнуть Белоруссию к более тесному союзу с Россией. Такое мнение высказал политолог Алексей Дзермант.
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Президентские выборы в США определят внешнюю политику мирового гегемона на ближайшие четыре года. Дональд Трамп ставит во главу угла внутренние проблемы. Его оппонент Джо Байден намерен уделять больше внимания внешней повестке.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Демократ на посту президента создаст много головной боли для России и Белоруссии, считает Алексей Дзермант. Но нет худа без добра. Жесткая политика Вашингтона в отношении Минска может подтолкнуть его к более тесному союзу с Москвой – с многовекторностью Александра Лукашенко будет покончено, пояснил эксперт.

"Может быть, это нас подтолкнет теснее сблизиться между собой и, например, с Китаем, Ираном в рамках какого-то евразийского сотрудничества", – приводит мнение политолога портал "Украина.ру".

По его мнению, для России и Белоруссии комфортнее вести дела с Трампом. Республиканец интересуется внешней политикой меньше, чем его оппонент, пояснил Дзермант.

Схожего мнения придерживается политолог Евгений Прейгерман. Вместе с Джо Байденом в Белый дом придут люди, которые выступают за ужесточение политики в отношении Белоруссии, отметил эксперт.

Ранее Джо Байден призвал ввести санкции против ближайшего окружения Александра Лукашенко. Он поддержал бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президентские выборы в США проходят 3 ноября. Американцы также голосуют за вице-президента, за состав Сената и Палаты представителей – верхней и нижней палат парламента.

Около 100 миллионов избирателей проголосовали досрочно. Первые два участка открылись ночью в штате Нью-Гэмпшир. На одном победил Джо Байден, на другом – Дональд Трамп.

Автор: 3 ноября 2020, 16:54 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

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Гость
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Не нужно нас ни куда подталкивать,мы сами решим для себя!
Ирина
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Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем нерaвнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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