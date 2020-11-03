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Политика
Трамп против Байдена: как проходят выборы президента США

Трамп против Байдена: как проходят выборы президента США

Фото: Keiko Hiromi/AFLO/www.globallookpress.com
В США начали открываться избирательные участки. Глава Белого дома Дональд Трамп вновь попытается "сделать Америку снова великой". Не допустить повторного триумфа эксцентричного республиканца намерена Демократическая партия и ее кандидат Джо Байден.

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Первый участок на выборах президента США по традиции открылся в поселке Диксвилл в штате Нью-Гэмпшир. В населенном пункте проживают пять человек. Все они отдали голоса за Джо Байдена.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Дональд Трамп взял реванш в другом поселке Нью-Гэмпшира – Милсфилде. Действующего президента поддержали 16 местных жителей, его оппонента – пять.

Ряд штатов по традиции голосуют за определенную партию. Вотчиной демократов являются Нью-Йорк и Калифорния. Республиканцам отдают предпочтение Техас, Алабама, Южная Каролина.

На выборах президента США действует принцип "победитель получает все". Кандидат, заручившийся поддержкой большинства жителей штата, получает все голоса его выборщиков.

Например, Калифорнию представляют 55 выборщиков, Флориду и Нью-Йорк – по 29, Техас – 38. Для победы кандидату необходимо набрать 270 голосов выборщиков из 538. По мнению экспертов, основная борьба развернется за 197 голосов выборщиков из числа неопределившихся штатов.

Фото: Liu Jie/XinHua/www.globallookpress.com

Помимо президента, американцы голосуют за вице-президента. Дональд Трамп выбрал Майка Пенса, Джо Байден – Камалу Харрис. Кроме того, 3 ноября американцам предстоит выбрать 35 сенаторов и 435 членов Палаты представителей.

Из-за пандемии коронавируса почти 100 миллионов граждан проголосовали досрочно. Многие отправляли бюллетени по почте. Из-за дистанционного голосования подсчет голосов может растянуться на несколько дней.

Обстановка в обществе накаляется. Почти половина сторонников Трампа и Байдена намерены не признавать поражение своего кандидата.

Американцы готовятся к уличным протестам и вспышкам насилия. Владельцы магазинов в Вашингтоне заранее позаботились о сохранности своего имущества и заколотили витрины. На случай беспорядков правоохранители выставили у Белого дома ограждения.

Автор: 3 ноября 2020, 13:33

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