Трамп против Байдена: как проходят выборы президента США

В США начали открываться избирательные участки. Глава Белого дома Дональд Трамп вновь попытается "сделать Америку снова великой". Не допустить повторного триумфа эксцентричного республиканца намерена Демократическая партия и ее кандидат Джо Байден.



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