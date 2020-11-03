"Агент Дональд": что хорошего сделал Трамп для России

Президент США Дональд Трамп все четыре года отбивался от обвинений в связях с Россией. Специальная комиссия не нашла доказательств его сговора с Москвой. Тем не менее нынешний глава Белого дома сделал для нашей страны много хорошего, отметил политолог Геворг Мирзаян.

прочитано 1486 раз Трамп сильно помог России на ряде ключевых геополитических направлений. Он испортил отношения с Европой – раскол в отношениях Вашингтона и Брюсселя выгоден Москве, отметил Мирзаян.

ПО ТЕМЕ Политолог о 77-летнем Байдене: Править при нем будут другие люди Трамп оказался популярнее Байдена в ключевых штатах – подробности Сюжеты Президентские выборы в США Дональд Джон Трамп президент США Глава Белого дома сделал ставку на Израиль и рассорился с арабским миром, да и отношениям с Турцией – союзницей по НАТО – был нанесен большой урон, напомнил политолог. Это позволило России укрепить свои позиции в регионе: конфликт с Вашингтоном делает Анкару сговорчивее, пояснил Мирзаян. Кроме того, Трамп попытался наладить отношения с Северной Кореей. Это снизило риск ядерного конфликта на Дальнем Востоке, отметил политолог. Главным врагом США нынешний глава Белого дома объявил Китай. Чем серьезнее будет конфликт, тем больше Пекин будет стремиться к укреплению отношений с Москвой, считает Мирзаян. "Дональд Трамп сделал для России столько хорошего, сколько не делал ни один президент за последнее время", – сказал эксперт в интервью порталу "Украина.ру". 3 ноября проходят выборы президента США. Дональд Трамп поборется за второй президентский срок. Демократы ставят на бывшего вице-президента Джо Байдена. К полудню по московскому времени на выборах в США проголосовали около 100 миллионов человек. Многие сделали это по почте, говорится в материалах проекта United States Elections Project университета Флориды. Джо Байден лидировал на протяжении всей предвыборной гонки. Тем не менее к концу марафона Дональд Трамп смог вырваться вперед в нескольких ключевых штатах – Огайо, Техасе, Айове, Северной Каролине и Джорджии.

Автор: Редакция 3 ноября 2020, 12:33 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник

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