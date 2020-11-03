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Политика
Трамп оказался популярнее Байдена в ключевых штатах – подробности

Трамп оказался популярнее Байдена в ключевых штатах – подробности

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Действующий президент США Дональд Трамп обогнал по популярности своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена. Об этом свидетельствуют данные опроса жителей ключевых штатов.
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По предварительной информации, в Северной Каролине за республиканца Дональда Трампа проголосовали 47,8% респондентов. Демократа Джо Байдена поддержали 47,2% опрошенных. Аналогичная ситуация наблюдается и в Огайо, где президент США набрал 47,4% голосов, а его соперник – 46%.

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В Техасе Трамп заручился поддержкой 47,7% избирателей против 46,5%. Глава государства также лидирует в Айове. Там за него отдали голос 47,2% респондентов, в то время как за Байдена – 45,8%. Небольшой перевес наблюдается в Джорджии, где 47,8% против 47,6% в пользу действующего президента.

При этом в некоторых штатах мнения жителей разнятся. Пока нельзя точно сказать, какой из кандидатов на предстоящих выборах там одержит победу. Известно, что Джо Байден обошел Дональда Трампа по популярности во Флориде, Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Миннесоте, Неваде и Аризоне.

Напомним, выборы лидера Соединенных Штатов Америки пройдут в этот вторник, 3 ноября. Граждане выберут президента и вице-президента. Претендентами на последний пост являются Майкл Пенс со стороны Дональда Трампа и Камала Харрис со стороны Джо Байдена.

Автор: 3 ноября 2020, 10:07 Источник: RealClearPolitics.com ✓ Надежный источник

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