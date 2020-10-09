Представившийся Тихановской неизвестный устроил переполох в Дании

Инцидент произошел накануне, 8 октября, во время онлайн-заседания комитета по внешней политике парламента Дании. Главной темой обсуждения стал кризис власти в Белоруссии.
К разговору подключился неизвестный человек, который представился Светланой Тихановской. Он сообщил, что не может подключить веб-камеру из-за технических проблем.
Спустя 40 минут заседания участники заподозрили неладное. По данным агентства Bloomberg, слушателей переполошили слова лже-оппозиционера о борделях с животными. Совещание тут же прервали.
Во время заседания не прозвучали сведения, которые могли бы навредить внешнеполитическому курсу Дании. В отчете парламента уточнили, что камера станет обязательным требованием переговоров.
Ранее стало известно, что экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую объявили в розыск на территории России. Информация об этом появилась в базе МВД.
В ведомстве пояснили, что не возбуждали в отношении оппозиционера уголовное дело. Список формируется на основании соглашения о взаимоотношениях МВД России и Белоруссии.
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