"Пусть болеют": Лукашенко связал рост заражений коронавирусом с протестами

Белорусский лидер заявил, что происходящее на улицах Минска по выходным способствует росту числа заболевших коронавирусом. Он добавил, что в столице Белоруссии больных больше, чем в других регионах.
Также Александр Лукашенко отметил, что власти "ни в коем случае не собираются это использовать". По его словам, протестующие скоро сами поймут, "куда они вляпались". Глава "Хотят ходить и болеть – пусть болеют", – заключил глава государства.
"Там же деньги на Западе обещают большие. Вроде 53 миллиона обещали выдать. Три миллиона на карманные расходы, а 50 – на лечение от COVID-19. Где эти деньги?" – добавил политик. Напомним, в августе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о готовности материально поддержать мирный переход власти в Белоруссии, выделив средства для нужд населения.
При этом, как писали "Дни.ру", члены Европейского союза согласовали вопрос введения санкций против властей республики из-за протестов в Белоруссии. В санкционный список вошли 40 человек, но по неизвестным причинам Александр Лукашенко в него не попал.
Напомним, ранее по теме коронавируса белорусы услышали от своего президента несколько сомнительных пассажей. Он призывал лечиться баней и дымом от костра. Подобные заявления окончательно подорвали веру граждан в своего президента.
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