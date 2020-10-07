"Ненаказанный садизм": Лукашенко разнесли за разрушение правовой системы Белоруссии

Белорусская журналистка Светлана Калинкина высказалась об акциях "За мир" – в поддержку Александра Лукашенко. Она предостерегла соотечественников от возможного неблагоприятного развития событий.

Журналистка уверена, что это та самая борьба за мир, после которой не останется камня на камне. По ее мнению, чем дольше Александр Лукашенко остается на своем посту, тем большие разрушения он после себя оставит.



Калинкина напомнила, что западные страны, а также Украина и Россия готовы принять у себя белорусские ИТ-компании на самых выгодных условиях. "Это значит, что целая отрасль белорусской экономики будет разрушена", – заявила она. Журналистка считает, что если из республики уедет перспективная молодежь, просто некому будет зарабатывать на пенсии старикам.

"Из того, что уже разрушено, могу также назвать правовую систему... Ненаказанный садизм, демонстративное беззаконие, неспособность судов и прокуратуры защитить права людей очевидны всем", – высказалась обозревательница.

По ее убеждению, имидж белорусской власти подорван, дискредитирована армия. "На наших глазах рушится все то хорошее, что создавалось в Беларуси в последние десятилетия", – отметила Калинкина. Журналист полагает, что причина нынешнего белорусского кризиса только в том, что себя в должности президента Александр Лукашенко любит значительно больше, чем страну.

Как писали "Дни.ру", ранее члены Европейского союза согласовали вопрос введения санкций против белорусских властей. В санкционный список вошли 40 человек, но по неизвестным причинам Александр Лукашенко в него не попал.

