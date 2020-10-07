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В Кремле оценили возможность встречи Путина и Тихановской

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Тихановской

Светлана Тихановская. Фото: Florian Gaertner via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Белорусский политик Светлана Тихановская ведет активную политическую жизнь за границей. В сентябре она провела переговоры с лидерами Франции и Германии. Состоится ли встреча оппозиционера с президентом России Владимиром Путиным, рассказали в Кремле.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Светлана Тихановская встречается с лидерами Евросоюза, которые считают действующего главу Белоруссии нелегитимным. С их мнением не согласна Россия, которая, наоборот, одной из первых поздравила Александра Лукашенко с победой на выборах.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

В ходе беседы с журналистами Песков отметил, что оппозиционер сейчас не находится на территории Белоруссии, и поэтому ее участие в жизни республики вызывает много вопросов. Он добавил, что каких-либо контактов Путина и Тихановской в ближайшее время не запланировано.

Ранее экс-кандидат на пост главы Белоруссии высказалась о своем политическом будущем. Светлана Тихановская назвала свою роль переходной и допустила уход из политики после новых выборов президента республики. "Для меня это слишком сложно", – подчеркнула она.

Напомним, голосование состоялось 9 августа. Победу одержал Александр Лукашенко. По данным ЦИК, за него отдали голос более половины жителей страны. Инаугурация прошла 23 сентября в закрытом формате. На мероприятие были приглашены высшие должностные лица и силовики.

Светлана Тихановская переехала в Литву через несколько дней после оглашения итогов выборов. Соратница оппозиционера рассказала, что власти вынудили ее покинуть республику. Экс-кандидату в президенты пригрозили жестокой расправой, если она останется.

Автор: 7 октября 2020, 16:36 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

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