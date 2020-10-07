Бывший депутат Рады рассказал, что изменится на Украине в случае смерти Порошенко

Политический ландшафт Украины в случае смерти Петра Порошенко претерпит большие изменения, уверен бывший парламентарий. По мнению политика, партия экс-президента "Европейская солидарность" не переживет ухода своего основателя.
Беспокоиться стоит и радикалам, которых на протяжении президентства поддерживал Порошенко, уверен Журавко. Он полагает, что в случае смерти экс-президента отношения Москвы и Киева начнут восстанавливаться. Впрочем, бывший президент наверняка вылечится и вернется к своим делам, уверен Журавко.
Об ухудшении состояния Петра Порошенко сообщила его супруга Марина. По ее словам, у политика двустороннее воспаление легких, он находится в больнице под наблюдением врачей.
У Порошенко ухудшилось состояние крови. Из-за этого медики не могут взять анализы, сказала она в эфире телеканала "Украина 24".
Бывший президент Украины входит в группу риска. Он страдает хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет. Это осложняет течение заболевания COVID-19.
О заражении Петра Порошенко коронавирусом стало известно 29 сентября. Политик сообщил, что будет лечиться дома. Он призвал украинцев беречь здоровье.
Домашнее лечение не помогло. Несколько дней назад бывшего президента госпитализировали в одну из больниц Киева. По словам Марины Порошенко, ее супруг "четко придерживается прописанного плана лечения".
Напомним, что число случаев коронавируса на Украине превысило 234 тысячи. За последние сутки в стране выявлено 4 753 зараженных, умерли 90 человек.
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