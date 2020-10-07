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Политика
Бывший депутат Рады рассказал, что изменится на Украине в случае смерти Порошенко

Бывший депутат Рады рассказал, что изменится на Украине в случае смерти Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Состояние заразившегося коронавирусом бывшего президента Украины Петра Порошенко ухудшилось. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что в случае смерти политика в стране произойдут большие изменения.
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Политический ландшафт Украины в случае смерти Петра Порошенко претерпит большие изменения, уверен бывший парламентарий. По мнению политика, партия экс-президента "Европейская солидарность" не переживет ухода своего основателя.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Беспокоиться стоит и радикалам, которых на протяжении президентства поддерживал Порошенко, уверен Журавко. Он полагает, что в случае смерти экс-президента отношения Москвы и Киева начнут восстанавливаться. Впрочем, бывший президент наверняка вылечится и вернется к своим делам, уверен Журавко.

Об ухудшении состояния Петра Порошенко сообщила его супруга Марина. По ее словам, у политика двустороннее воспаление легких, он находится в больнице под наблюдением врачей.

У Порошенко ухудшилось состояние крови. Из-за этого медики не могут взять анализы, сказала она в эфире телеканала "Украина 24".

Бывший президент Украины входит в группу риска. Он страдает хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет. Это осложняет течение заболевания COVID-19.

Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

О заражении Петра Порошенко коронавирусом стало известно 29 сентября. Политик сообщил, что будет лечиться дома. Он призвал украинцев беречь здоровье.

Домашнее лечение не помогло. Несколько дней назад бывшего президента госпитализировали в одну из больниц Киева. По словам Марины Порошенко, ее супруг "четко придерживается прописанного плана лечения".

Напомним, что число случаев коронавируса на Украине превысило 234 тысячи. За последние сутки в стране выявлено 4 753 зараженных, умерли 90 человек.

7 октября 2020, 14:09 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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