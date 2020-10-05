"Самая большая боль и обида": известная спортсменка ужаснулась ситуации в Белоруссии

Чемпионка Европы-1998 и бронзовый призер чемпионата мира-1999 по художественной гимнастике Евгения Павлина высказалась о протестах в Белоруссии. Почти десять лет назад спортсменка уехала из республики в Великобритании, откуда сейчас с негодование наблюдает за ситуацией на родине.



Недавно Павлина подписала письмо спортсменов с требованиями к власти. Она никак не может поверить в то, что сейчас происходит в стране. Гимнастка призналась, что ей тяжело и больно смотреть на протесты в Белоруссии.

По словам знаменитости, самое яркое чувство, которое у нее возникает – это беспомощность. "Очень не хочется, чтобы к нему добавилась безысходность", – отметила Евгения Павлина. Коронавирус не дал ей возможности проголосовать на выборах президента республики. Активно следить за событиями на родине она начала уже после 9 августа.

Спортсменка считает, что к жестокости силовиков в отношении митингующих невозможно быть готовым. Она не понимает, как Александр Лукашенко может хотеть быть руководителем страны, если абсолютно не слышит свой народ. "Настолько бессовестно врешь с этими процентами… Это какое-то дно дна. И то, это еще не дно", – заявила гимнастка.

По словам Павлиной, после протестов в Белоруссии соотечественники открылись для нее с другой стороны. Больше всего ее поразил случай с коллегами и людьми, которые имеют отношение к спорту.

Она не представляет, как можно за то, что человек думает иначе, выгнать его из национальной сборной или лишить президентской стипендии и сказать, что надо еще и деньги вернуть. Гимнастка полагает, что репрессии будут продолжаться. "Вот это моя самая большая боль и обида", – поделилась Павлина.

Напомним, выборы главы республики состоялись 9 августа. По подсчетам Центризбиркома, за главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,10% граждан. В поддержку его оппонента Светланы Тихановской высказались 10,12% жителей страны. Несогласные с итогами выборов граждане вышли на протесты в Белоруссии. 23 сентября во Дворце независимости в Минске состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко.