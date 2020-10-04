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К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику и автомобили с колючей проволокой

К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику и автомобили с колючей проволокой

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Лукашенко продолжает подавлять народный протест в Белоруссии. Любая гражданская активность вызывает серьезные опасения у президента.
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Граждане Белоруссии продолжают традиционные акции против действующей власти по воскресеньям. Судя по всему, активность людей по-прежнему вызывает серьезные опасения в окружении Александра Лукашенко.

После "тайной инаугурации" у общественность окончательно укрепилось понимание того, что Батька собирается удерживать власть максимально грубо и беспринципно. Сегодня стало известно, что к городской резиденции Лукашенко стянули бронетехнику.

Кроме того, у Дворца Независимости заметили специальные автомобили с колючей проволокой. Отмечается, что Площадь Государственного флага была оцеплена несколькими кольцами из сотрудников силовых ведомств.

Трудно сказать, каких именно действий от протестующих ожидает Лукашенко, если учесть, что все акции уже давно превратились для граждан в рутину. Стоит отметить, что сейчас последний диктатор Европы больше всего сосредоточен на конфронтации с западными лидерами, которые открыто выступают против его политики.


Новость дополняется.

Автор: 4 октября 2020, 16:37 Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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