Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Приличный мужчина в жены не возьмет: знакомый из прошлого показал настоящее лицо Бузовой
Обнародовано фото Орбакайте с новорожденной дочерью
Федосеева-Шукшина объявила о свадьбе дочери и Алибасова
"Он меня любил и обожал": Распутина влезла в мерзкий скандал с воссоединившимися Аллегровой и Крутым
партнеры
Воскресенье
4 октября
Лента новостей
14:48
Эксперт о преемнике Лукашенко: Выходец из силовых структур
14:38
"Вот мразь": взбешенная Анохина облила бывшего мужа грязью
14:27
Российский генерал поставил Лукашенко перед выбором: интеграция или свержение
14:07
Болезненный вид Анны Нетребко поверг в шок
14:00
"Фоткайся прямо, тогда никто не поймет": Вид беременной Дайнеко всполошил россиян
13:47
"Это большое счастье": Волочкова показала нового ухажера
13:34
"Каждый день настроение разное": жена рассказала о причудах 85-летнего Джигарханяна
13:23
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
13:03
Алсу крепко приложили за подражание Фриске
12:48
"Ушел к стриптизерше": Талызина набросилась на загулявшего мужа дочери
12:20
Почему Петросян увез своего сына из Москвы
12:19
"Валерия Львовна, ваши документы": Лера Кудрявцева поведала о встрече с полицией
12:17
Обвал рубля назвали местью Запада России за поддержку Лукашенко
12:04
"Это была нездоровая ситуация": Цымбалюк-Романовская сделала признание о разводе с Джигарханяном
11:37
Мать объявила войну возлюбленному Бузовой
11:36
"Меня "лечили" там и от СПИДа": Слуцкая вышла на связь после новостей о тяжелой болезни
11:20
"Мы с тобой собутыльники": вскрылась близкая связь Пугачевой с известным композитором
11:06
"Пусть оставит себе": экс-супруга Гафта сделала громкое заявление о наследстве
10:48
"Не прощу никогда": Жена Джигарханяна накинулась на Цымбалюк-Романовскую
10:25
"Долго сражался за жизнь": Пугачева и Николаев потрясены горькой утратой
10:17
Собянин о ситуации с коронавирусом в Москве: Больницы заполняются
08:05
"Ну что за кайфожоры": Ивлеева спустила гигантскую сумму на элитную виллу
06:03
"Про ребенка забудь": облитая грязью Рапунцель сводит счеты с Яббаровым
03:59
"Исхудал как!": вскрылись последствия громкого развода Харламова и Асмус
01:58
Костомаров сцепился с незнакомцем из-за униженной Тодоренко
23:55
"Всегда в моем сердце": Брежнева удивила поклонников словами под снимком с мужчиной
22:03
Тимати намекнул на участие в новом "Холостяке" загадочным фото
20:02
"Только не раздевайтесь": Айза Анохина зажгла на детской вечеринке
18:47
"Я люблю тебя до слез": Игорь Крутой рассказал, как увел чужую жену
18:13
Побитая внучка Гурченко отказалась от ребенка
17:18
Дело о поддельной справке: полицейский лишился должности из-за Ефремова
17:13
Экологическая катастрофа на Камчатке: пострадавших из-за отравленной нефтью воды уже десятки
16:29
"Сладкая парочка": разведенная Гагарина появилась на публике с красавцем
16:28
85-летний Джигарханян оказался в инвалидном кресле
15:32
Звезда сериала "Спасская" пережила нападение неадекватного поклонника
15:20
В ЕС представили план по Белоруссии после Лукашенко: Безвиз и помощь бизнесу
15:02
Гроза семьи: дочь Анны Хилькевич яростно набросилась на мать
15:00
Бывший муж Волочковой женится на телеведущей "по расчету"
14:51
"Извожу себя": расставшаяся с мужем Асмус разоткровенничалась
14:12
Анна Старшенбаум сообщила о пластической операции
14:07
Звезда сериала "Кухня" опустилась на колени ради откровенных фотографий
14:07
Монеточка призналась в романе со своим продюсером
13:44
"Трусики бы поскромнее": Рудова оголилась в бассейне
13:40
"Даже Джоли и Питт не позволяли такого": Павла Волю и Ляйсан Утяшеву разнесли за высокомерие
13:14
Всплыли сенсационные подробности о победительнице шоу "Голос.60+"
13:12
Коронавирус установил рекорд в Москве: впервые за три месяца
12:42
"К бабушке прильнули": В Сети обсудили редкое фото Пугачевой с тремя мужчинами
12:05
"Предчувствует скорый уход": Галкин показал Кальянова незадолго до смерти
11:54
"Бабушка была легкого поведения": Ревва пытается восстановить родственные связи
11:35
"Вашими молитвами": парализованная Кудрявцева учится говорить
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Итоги независимого исследования: Тихановская набрала больше голосов, чем Лукашенко
В ЕС представили план по Белоруссии после Лукашенко: Безвиз и помощь бизнесу
Дело о поддельной справке: полицейский лишился должности из-за Ефремова
Харламов скатился до пошлых шуток после развода с Асмус
Эксперт: Путин и Лукашенко договорились о смене власти в Белоруссии
Вслед за Рудковской: Пригожин и Валерия планируют завести совместных детей
Политика
Российский генерал поставил Лукашенко перед выбором: интеграция или свержение

Российский генерал поставил Лукашенко перед выбором: интеграция или свержение

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Срыв интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства станет катастрофой для Александра Лукашенко. Такое мнение высказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки Леонид Решетников.

Продолжение: Эксперт о преемнике Лукашенко: Выходец из силовых структур
прочитано 2457 раз

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 21 год назад, но пока реализовать задуманное у Москвы и Минска не получается, констатировал генерал. Решетников призвал Лукашенко сделать окончательный выбор и определиться, намерен ли он идти по пути сближения с восточным соседом.

ПО ТЕМЕ

Обвал рубля назвали местью Запада России за поддержку Лукашенко

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Генерал напомнил, что белорусский лидер рассчитывал возглавить Союзное государство, но не получилось. Жажда власти подводит Лукашенко и тормозит интеграцию, пояснил Решетников.

По его словам, такое небольшое государство как Белоруссия не способно существовать самостоятельно в современном мире. Решетников поставил Лукашенко перед выбором: или интеграция с Россией, или уход на Запад, сближение с США, Евросоюзом и Польшей.

При этом Запад победу Лукашенко на выборах не признал. В Минске обвинили Евросоюз и соседнюю Польшу в намерениях сменить власть в стране руками протестующих.

Решетников предупредил Лукашенко, что ничего хорошего под пятой Запада его не ждет. "Стонать и плакать будешь под ними", – сказал генерал в эфире украинского ютуб-канала "Голос правды".

В Белоруссии с 9 августа продолжаются масштабные акции протеста против переизбрания Лукашенко. Глава государства получил более 80% голосов, инаугурация состоялась 23 сентября.

По словам президента, Запад на протяжении 10 лет готовил кризис в республике. В дестабилизации обстановки он обвинил Соединенные Штаты, Польши, Литву и Чехию. Украину Лукашенко назвал "форпостом политических провокаций".

4 октября 2020, 14:27 Источник: Ютуб-канал "Голос правды" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В ЕС представили план по Белоруссии после Лукашенко: Безвиз и помощь бизнесу
Политолог: Лукашенко потерял личную безопасность
Литва и Польша отреагировали на призыв Белоруссии сократить число дипломатов в посольствах
Чего лишился Лукашенко после выборов в Белоруссии

Шоу-бизнес

Дело о поддельной справке: полицейский лишился должности из-за Ефремова
"Сладкая парочка": разведенная Гагарина появилась на публике с красавцем
85-летний Джигарханян оказался в инвалидном кресле
Гроза семьи: дочь Анны Хилькевич яростно набросилась на мать

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Сладкая парочка": разведенная Гагарина появилась на публике с красавцем

Артистка вышла в свет не одна

Шоу-бизнес

Бывший муж Волочковой женится на телеведущей "по расчету"

Предприниматель позаботился о финансах
Шоу-бизнес

Гроза семьи: дочь Анны Хилькевич яростно набросилась на мать

Звезда сериала "Универ" побаивается наследницы
Шоу-бизнес

"Извожу себя": расставшаяся с мужем Асмус разоткровенничалась

Артистка сделала признание

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года
Гороскоп на октябрь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова обратилась к обеспокоенным болельщикам
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+