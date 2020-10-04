Российский генерал поставил Лукашенко перед выбором: интеграция или свержение

Срыв интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства станет катастрофой для Александра Лукашенко. Такое мнение высказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки Леонид Решетников.



Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 21 год назад, но пока реализовать задуманное у Москвы и Минска не получается, констатировал генерал. Решетников призвал Лукашенко сделать окончательный выбор и определиться, намерен ли он идти по пути сближения с восточным соседом.



Генерал напомнил, что белорусский лидер рассчитывал возглавить Союзное государство, но не получилось. Жажда власти подводит Лукашенко и тормозит интеграцию, пояснил Решетников.

По его словам, такое небольшое государство как Белоруссия не способно существовать самостоятельно в современном мире. Решетников поставил Лукашенко перед выбором: или интеграция с Россией, или уход на Запад, сближение с США, Евросоюзом и Польшей.

При этом Запад победу Лукашенко на выборах не признал. В Минске обвинили Евросоюз и соседнюю Польшу в намерениях сменить власть в стране руками протестующих.

Решетников предупредил Лукашенко, что ничего хорошего под пятой Запада его не ждет. "Стонать и плакать будешь под ними", – сказал генерал в эфире украинского ютуб-канала "Голос правды".

В Белоруссии с 9 августа продолжаются масштабные акции протеста против переизбрания Лукашенко. Глава государства получил более 80% голосов, инаугурация состоялась 23 сентября.

По словам президента, Запад на протяжении 10 лет готовил кризис в республике. В дестабилизации обстановки он обвинил Соединенные Штаты, Польши, Литву и Чехию. Украину Лукашенко назвал "форпостом политических провокаций".