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Обвал рубля назвали местью Запада России за поддержку Лукашенко

Обвал рубля назвали местью Запада России за поддержку Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Поддержка Александра Лукашенко дорого обходится Москве. Продолжающееся падение рубля – месть Западу России за помощь правящему режиму в Белоруссии, заявил экономист Сергей Глазьев.
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Спекулянты на валютном рынке чувствуют себя свободно, а российский финансовый регулятор дает им манипулировать курсом рубля, считает экономист. Игра на понижение российской валюты тесно связана с геополитикой, полагает Глазьев.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Он напомнил, что Запад рассчитывал на свержение режима Лукашенко и приход к власти в Белоруссии лояльных политических сил. Россия сорвала реализацию революционного сценария в республике и предовтратила госпереворот.

"Может быть, есть политическая установка валить рубль, как некая реакция, продолжение американских финансовых санкций", – сказал экономист в эфире ютуб-канала "Рой ТВ".

Россия с начала политического кризиса в Беллоруссии предостерегла Запад от вмешательства в дела республики. Евросоюз не признал итоги презилентских выборов и победу Александра Лукашенко. Бывший кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская уехала в Литву. На днях она встретилась с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Президенты России и Белоруссии 14 сентября встретились в Сочи и провели переговоры за закрытыми дверями. Перед этим стало известно, что Москва выделит Минску новый кредит – 1,5 миллиарда долларов.

Ранее "Дни.ру" писали, что Александр Лукашенко может покинуть президентский пост до осени следующего года. Соответствующая договоренность есть между белорусским лидером и его российским коллегой, заявил политолог Валерий Соловей.

После стабилизации обстановки в республике должна начаться конституционная реформа, затем пройдут досрочные выборы, уверен аналитик. Кремль делает ставку на бывшего главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, сказал политолог в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

4 октября 2020, 12:17 Источник: Рой ТВ ✓ Надежный источник
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