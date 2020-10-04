Обвал рубля назвали местью Запада России за поддержку Лукашенко

Спекулянты на валютном рынке чувствуют себя свободно, а российский финансовый регулятор дает им манипулировать курсом рубля, считает экономист. Игра на понижение российской валюты тесно связана с геополитикой, полагает Глазьев.
Он напомнил, что Запад рассчитывал на свержение режима Лукашенко и приход к власти в Белоруссии лояльных политических сил. Россия сорвала реализацию революционного сценария в республике и предовтратила госпереворот.
"Может быть, есть политическая установка валить рубль, как некая реакция, продолжение американских финансовых санкций", – сказал экономист в эфире ютуб-канала "Рой ТВ".
Трамп заразился - рубль упал.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) October 2, 2020
Трамп выздоровеет - рубль тоже упадёт.
Трамп выиграет выборы - рубль упадёт.
Проиграет - рубль тоже упадёт.
Экономика США растёт - рубль падает.
В экономике США спад - рубль всё равно падает.
Значит, мы не зависим от США.
Ведь рубль падает всегда.
Россия с начала политического кризиса в Беллоруссии предостерегла Запад от вмешательства в дела республики. Евросоюз не признал итоги презилентских выборов и победу Александра Лукашенко. Бывший кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская уехала в Литву. На днях она встретилась с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Президенты России и Белоруссии 14 сентября встретились в Сочи и провели переговоры за закрытыми дверями. Перед этим стало известно, что Москва выделит Минску новый кредит – 1,5 миллиарда долларов.
Ранее "Дни.ру" писали, что Александр Лукашенко может покинуть президентский пост до осени следующего года. Соответствующая договоренность есть между белорусским лидером и его российским коллегой, заявил политолог Валерий Соловей.
После стабилизации обстановки в республике должна начаться конституционная реформа, затем пройдут досрочные выборы, уверен аналитик. Кремль делает ставку на бывшего главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, сказал политолог в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
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