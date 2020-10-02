Политолог: Европа может сделать из Лукашенко послушного человека

Введенные Евросоюзом санкции в отношении Белоруссии – это выстрел в пустоту. При этом более серьезные меры могут сделать Лукашенко зависимой фигурой. К такому выводу в разговоре с журналистами пришел политолог Дмитрий Болкунец.
По мнению эксперта, Лукашенко не только не огорчился из-за введенных ограничительных мер, но и обрадовался им. Болкунец объясняет это тем, что теперь определенное количество приближенных к Батьке лиц не смогут тратить белорусские деньги в европейских бутиках.
Политолог объяснил, что настоящий негативный эффект для белорусской власти может вызвать торговое эмбарго. В этом случае Лукашенко стал бы послушным человеком и быстро выполнил бы все поставленные условия, убежден Болкунец.
Кроме того, специалист коснулся темы позиции Кремля в белорусском вопросе. По словам Болкунца, Москва ждет от Лукашенко решения по конституционной реформе.
При этом стоит отметить, что последнее время Батька о ней умалчивает. Можно предположить, что последнему диктатору Европы на данный момент это не на руку.
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