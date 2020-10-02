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Эксперт: Путин и Лукашенко договорились о смене власти в Белоруссии

Эксперт: Путин и Лукашенко договорились о смене власти в Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото: БелТА/ТАСС
На недавних переговорах в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о поэтапном урегулировании политического кризиса в Белоруссии, заявил российский политолог Валерий Соловей. По его словам, через год в республике будет новый президент.
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Александр Лукашенко не досидит до конца шестого президентского срока, уверен Валерий Соловьев. По его словам, есть договоренность, что белорусский лидер покинет пост до осени следующего года.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Оставшееся у него время Лукашенко будет заниматься разрешением политического кризиса в Белоруссии. На переговорах в Сочи Путин потребовал от Лукашенко урегулировать ситуацию в течение двух месяцев, сказал Соловей.

По его словам, у белорусского лидера есть договоренность с Кремлем: в республике начинается конституционная реформа, проводятся досрочные выборы. Москва делает ставку на бывшего главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. Сейчас политик находится в следственном изоляторе по обвинениям в финансовых махинациях.

Хотя Лукашенко не нравится Путину, революции в Белоруссии Кремль допустить не может, подчеркнул эксперт. По его информации, в Сочи президенты договорились о гарантиях неприкосновенности для нынешнего руководства республики.

Путин хотел присоединить Белоруссию, но сейчас отказался от этой затеи, заявил Валерий Соловей. "Для этого, чтобы превратить ее в воинственно настроенную по отношению к России, надо сделать сущую малость – оказать "братскую помощь", – сказал политолог в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Снимок с видео. Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи состоялась 14 сентября. В тот же день начались российско-белорусские военные учения "Славянское братство".

Переговоры двух лидеров продолжались четыре часа за закрытыми дверями. Детали обсуждения пока неизвестны. Перед встречей Москва объявила, что выделит Минску новый кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

2 октября 2020, 16:57 Источник: "Гордон" ✓ Надежный источник
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