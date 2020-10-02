Эксперт: Путин и Лукашенко договорились о смене власти в Белоруссии

На недавних переговорах в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о поэтапном урегулировании политического кризиса в Белоруссии, заявил российский политолог Валерий Соловей. По его словам, через год в республике будет новый президент.



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