Политолог: Европа косвенно признала Лукашенко президентом

Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко. Однако от диалога с руководством республики лидеры ЕС не отказываются. Политолог Марат Баширов объяснил природу двойных стандартов Брюсселя в отношении Белоруссии.



Продолжение: Эксперт: Путин и Лукашенко договорились о смене власти в Белоруссии

На днях президент Франции Эммануэль Макрон встретился с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Ее поддерживает Прибалтика, Польша. Однако персональных санкций против Александра Лукашенко ЕС не вводит.



Это означает, что Евросоюз косвенно признал его президентом Белоруссии и будет продолжать диалог с ним, считает политолог Марат Баширов. "Было принято такое половинчатое решение. Да, есть санкционный список из 40 человек, но в этом списке нет господина Лукашенко", – отметил эксперт.

По его мнению, европейские лидеры не заинтересованы в дестабилизации обстановки в Белоруссии и повторения украинского сценария. Нестабильность в республике ударит по соседней Прибалтике, и Брюсселю придется направлять дополнительные средства на поддержку региона, пояснил аналитик.

Европейская экономика переживает кризис. А за нестабильность в Прибалтике Брюсселю придется заплатить десятки миллиардов долларов, считает Баширов.

Что касается белорусских выборов, то эксперт уверен, что Лукашенко их выиграл. Он призвал не ждать отставки главы государства. России же нужно продолжать договариваться с республикой об интеграции, сказал политолог.

У аналитиков британского центра Chatham House другое мнение. Они считают, что победителем из президентской гонки вышла Светлана Тихановская. Эксперты аналитического центра заявили, что она заручилась поддержкой более 52% избирателей, а Александр Лукашенко набрал 20,6% голосов.

Как писали "Дни.ру", астролог Влад Росс предсказал скорый уход Александра Лукашенко с поста президента. Дату инаугурации – 23 сентября – он назвал крайне неудачной и указал на неблагоприятное расположение планет.

Это говорит о том, что судьба Лукашенко решится в ближайшие месяцы. Росс считает, что протесты в республике усилятся. В ноябре президент Белоруссии будет вынужден покинуть пост главы государства, полагает астролог.