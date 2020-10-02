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Политика
Тихановская озвучила наиболее вероятный сценарий переговоров с Лукашенко

Тихановская озвучила наиболее вероятный сценарий переговоров с Лукашенко

Светлана Тихановская. Фото: Florian Gaertner/photothek.net v/www.globallookpress.com
Светлана Тихановская продолжает напоминать, что диалог с действующей властью Белоруссии является единственным выходом из сложившейся ситуации. Экс-кандидат в президенты сделала важное заявление во время онлайн-брифинга.
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По мнению Тихановской, граждане Белоруссии уже не смогут жить так, как раньше. Она уверена, что люди будут по-другому выражать свое недовольство, когда наступит похолодание. Поэтому Александру Лукашенко не удастся избежать диалога с народом.

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 Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Нерешительность властей заставляет белорусов страдать, заметила Светлана Георгиевна. Также политик подчеркнула, что переговоры с Лукашенко, скорее всего, пройдут на платформе ОБСЕ. В этой организации состоят страны, заинтересованные в урегулировании конфликта между жителями Белоруссии и президентом, напомнила Тихановская.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Павел Латушко считает, что санкции Евросоюза (ЕС) против чиновников республики – лишь первый шаг, который сделали демократические страны. Если же ситуация в Белоруссии не стабилизируется, то КС предложит ЕС расширить санкционный список.

Ольга Ковалькова, которая также является членом президиума Координационного совета, уверена: Евросоюз введет ограничения в отношении предприятий республики, если их руководители продолжат увольнять и репрессировать сотрудников, несогласных с режимом Лукашенко.

Автор: 2 октября 2020, 15:49 Источник: TUT.BY ✓ Надежный источник
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