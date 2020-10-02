Тихановская озвучила наиболее вероятный сценарий переговоров с Лукашенко

По мнению Тихановской, граждане Белоруссии уже не смогут жить так, как раньше. Она уверена, что люди будут по-другому выражать свое недовольство, когда наступит похолодание. Поэтому Александру Лукашенко не удастся избежать диалога с народом.
Нерешительность властей заставляет белорусов страдать, заметила Светлана Георгиевна. Также политик подчеркнула, что переговоры с Лукашенко, скорее всего, пройдут на платформе ОБСЕ. В этой организации состоят страны, заинтересованные в урегулировании конфликта между жителями Белоруссии и президентом, напомнила Тихановская.
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Павел Латушко считает, что санкции Евросоюза (ЕС) против чиновников республики – лишь первый шаг, который сделали демократические страны. Если же ситуация в Белоруссии не стабилизируется, то КС предложит ЕС расширить санкционный список.
Ольга Ковалькова, которая также является членом президиума Координационного совета, уверена: Евросоюз введет ограничения в отношении предприятий республики, если их руководители продолжат увольнять и репрессировать сотрудников, несогласных с режимом Лукашенко.
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