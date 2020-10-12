Российский генерал рассказал, что мешает Зеленскому закончить войну в Донбассе

Прекращение боевых действий в Донбассе невозможно, потому что оно не устроит Вашингтон, заявил генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, что бы ни говорил президент Украины Владимир Зеленский, свободой воли он не обладает.



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