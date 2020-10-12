Российский генерал рассказал, что мешает Зеленскому закончить войну в Донбассе

Если Владимир Зеленский хочет завершить идущий седьмой год конфликт, пусть отзовет войска с линии соприкосновения, заявил глава президиума общероссийской организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой. Так он прокомментировал заявление украинского лидера о готовности покинуть пост, если ему не удастся достичь мира в Донбассе.
По словам Липового, жителям многострадального региона все равно, кто является президентом Украины, главное – чтобы он прекратил войну. "Минские соглашения не такие уж сложные в исполнении, как пытается показать господин Зеленский. Украина Донбасс уже потеряла, и с этим ничего не поделать – поезд ушел. Продолжающиеся боевые действия в регионе только укрепляют его жителей в правильности принятого решения. Никому не нужна страна, с легкостью посылающая одних своих граждан убивать других, таких же, ей принадлежащих", – отметил Липовой.
Генерал-майор подчеркнул, что силового решения конфликта в Донбассе нет, сторонам осталось только договариваться. "Но, похоже, принять именно такое решение сейчас невозможно для Украины, потому что оно не устроит ее "хозяев" из-за океана", – сказал генерал в комментарии для "Дни.ру".
Липовой констатировал, что Зеленский не обладает свободой воли в вопросе Донбасса. "Пока он смотрит в рот США – война будет продолжаться просто потому, что такова цена "бескорыстной дружбы" с Западом", – заключил эксперт.
Ранее в интервью BBC Владимир Зеленский заявил, что если он не сможет принести мир в Донбасс, то у Украины должен быть другой лидер. По его словам, сам он за должность не держится.
С Россией должен быть заключен мирный договор, касающийся Крыма и Донбасса, считает Зеленский. В Кремле поддержали намерение покончить с войной на востоке Украины, однако указали, что проблемы Крыма не существует.
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