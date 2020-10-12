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Политика
Российский генерал рассказал, что мешает Зеленскому закончить войну в Донбассе

Российский генерал рассказал, что мешает Зеленскому закончить войну в Донбассе

Владимир Зеленский. Фото: APUkraine/ twitter.com/www.globallookpress.com
Прекращение боевых действий в Донбассе невозможно, потому что оно не устроит Вашингтон, заявил генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, что бы ни говорил президент Украины Владимир Зеленский, свободой воли он не обладает.
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Если Владимир Зеленский хочет завершить идущий седьмой год конфликт, пусть отзовет войска с линии соприкосновения, заявил глава президиума общероссийской организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой. Так он прокомментировал заявление украинского лидера о готовности покинуть пост, если ему не удастся достичь мира в Донбассе.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

По словам Липового, жителям многострадального региона все равно, кто является президентом Украины, главное – чтобы он прекратил войну. "Минские соглашения не такие уж сложные в исполнении, как пытается показать господин Зеленский. Украина Донбасс уже потеряла, и с этим ничего не поделать – поезд ушел. Продолжающиеся боевые действия в регионе только укрепляют его жителей в правильности принятого решения. Никому не нужна страна, с легкостью посылающая одних своих граждан убивать других, таких же, ей принадлежащих", – отметил Липовой.

Генерал-майор подчеркнул, что силового решения конфликта в Донбассе нет, сторонам осталось только договариваться. "Но, похоже, принять именно такое решение сейчас невозможно для Украины, потому что оно не устроит ее "хозяев" из-за океана", – сказал генерал в комментарии для "Дни.ру".

Липовой констатировал, что Зеленский не обладает свободой воли в вопросе Донбасса. "Пока он смотрит в рот США – война будет продолжаться просто потому, что такова цена "бескорыстной дружбы" с Западом", – заключил эксперт.

Фото: Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Ранее в интервью BBC Владимир Зеленский заявил, что если он не сможет принести мир в Донбасс, то у Украины должен быть другой лидер. По его словам, сам он за должность не держится.

С Россией должен быть заключен мирный договор, касающийся Крыма и Донбасса, считает Зеленский. В Кремле поддержали намерение покончить с войной на востоке Украины, однако указали, что проблемы Крыма не существует.

12 октября 2020, 16:31

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