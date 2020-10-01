Володин: Навальный – подлец, Путин спас ему жизнь

Володин назвал Навального "бесстыдником и подлецом". Если ситуация вокруг блогера срежиссирована западными спецслужбами, то его заявление укладывается в эту логику, считает спикер.
Он напомнил, что за жизнь блогера боролись все – от пилотов и врачей до главы государства. "И делать такие заявления может только непорядочный человек", – подчеркнул Володин.
По его словам, германский бундестаг отказался создавать рабочую группу с Госдумой по ситуации вокруг блогера. Несмотря на обращение российских органов, Москве не были предоставлены ни заключения врачей, ни биоматериалы.
Это в очередной раз доказывает, что ситуация вокруг блогера – провокация Запада, чтобы создать для России напряжение в момент выборов в Белоруссии и не позволить Москве защитить Минск, уверен спикер ГД.
"Это все звенья одной цепи. Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах", – заключил Володин.
Напомним, что о предложении бундестагу создать совместную с Думой рабочую группу заявил на днях глава комиссии нижней палаты по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев. Парламентарии изучили материалы и не обнаружили данных о противоправных действиях в отнношении блогера в нашей стране.
В России Навальный получил качественную медицинскую помощь, отметил Пискарев. После стабилизации состояния Навального его передали германским врачам, напомнил депутат.
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