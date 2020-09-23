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Политика
Дума предложит Бундестагу совместно контролировать ситуацию вокруг Навального

Дума предложит Бундестагу совместно контролировать ситуацию вокруг Навального

Фото: Петр Козлов/Дни.ру
Думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России подготовила обращение к депутатам бундестага. Парламентарии предлагают германским коллегам сформировать рабочую группу, которая займется контролем за развитием ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
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Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев. "Мы сегодня на комиссии подготовили обращение для депутатов бундестага с тем, чтобы совместно создать рабочую группу либо комиссию по контролю, парламентскому контролю за ходом развития ситуации вокруг Навального", – сказал парламентарий в эфире "Дума ТВ".

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По словам Пискарева, комиссия изучила имеющиеся материалы. Имеющиеся данные говорят, что в России противоправных действий в отношении Навального не совершалось. Это подтверждается многими обстоятельствами, подчеркнул парламентарий.

В России блогер получил качественную медицинскую помощь, отметил Пискарев. После стабилизации состояни Навального его передали германским врачам, напомнил депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ситуацию с отравлением блогера провокацией Запада. Россия укрепляется и становится одним из ведущих мировых игроков, и некоторые страны ищут любой повод, чтобы сдержать развитие нашей страны, отметил председатель нижней палаты.

Ситуацию с Навальным хотят использовать, чтобы ввести санкции и остановить развитие России, считает Володин. "Не получится", – уверен спикер Госдумы.

При этом Володин заметил, что события вокруг блогера произошли на фоне политической напряженности в Белоруссии. Западу было важно, чтобы Россия не смогла защитить братскую республику в случае вмешательства извне, сказал спикер ГД в интервью телеканалу "Россия 24".

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⠀ ⠀ ⚡️ Кампания по поводу преднамеренного отравления Россией Алексея Навального носит спланированный характер. ⠀ �� Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России установила причастность западных стран к ситуации с Навальным. ⠀ �� Глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев @vasilii_piskarev обратил внимание на то, что власти Германии, громко заявившие об отравлении, всячески избегают ответов на вопросы, которые поставила перед ними Генеральная прокуратура России. ⠀ ❗️ Комиссия намерена обратиться в бундестаг с предложением потребовать у властей Германии провести независимое расследование и начать взаимодействовать с Россией. ⠀ #Госдума #Навальный #Пискарев

Публикация от Дума ТВ (@dumatv)


Автор: 23 сентября 2020, 18:30

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