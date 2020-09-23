Дума предложит Бундестагу совместно контролировать ситуацию вокруг Навального

Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев. "Мы сегодня на комиссии подготовили обращение для депутатов бундестага с тем, чтобы совместно создать рабочую группу либо комиссию по контролю, парламентскому контролю за ходом развития ситуации вокруг Навального", – сказал парламентарий в эфире "Дума ТВ".
По словам Пискарева, комиссия изучила имеющиеся материалы. Имеющиеся данные говорят, что в России противоправных действий в отношении Навального не совершалось. Это подтверждается многими обстоятельствами, подчеркнул парламентарий.
В России блогер получил качественную медицинскую помощь, отметил Пискарев. После стабилизации состояни Навального его передали германским врачам, напомнил депутат.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ситуацию с отравлением блогера провокацией Запада. Россия укрепляется и становится одним из ведущих мировых игроков, и некоторые страны ищут любой повод, чтобы сдержать развитие нашей страны, отметил председатель нижней палаты.
Ситуацию с Навальным хотят использовать, чтобы ввести санкции и остановить развитие России, считает Володин. "Не получится", – уверен спикер Госдумы.
При этом Володин заметил, что события вокруг блогера произошли на фоне политической напряженности в Белоруссии. Западу было важно, чтобы Россия не смогла защитить братскую республику в случае вмешательства извне, сказал спикер ГД в интервью телеканалу "Россия 24".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
⠀ ⠀ ⚡️ Кампания по поводу преднамеренного отравления Россией Алексея Навального носит спланированный характер. ⠀ �� Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России установила причастность западных стран к ситуации с Навальным. ⠀ �� Глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев @vasilii_piskarev обратил внимание на то, что власти Германии, громко заявившие об отравлении, всячески избегают ответов на вопросы, которые поставила перед ними Генеральная прокуратура России. ⠀ ❗️ Комиссия намерена обратиться в бундестаг с предложением потребовать у властей Германии провести независимое расследование и начать взаимодействовать с Россией. ⠀ #Госдума #Навальный #Пискарев
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Мужчины
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Без мужика уже два года
Какой тип фигуры нравится мужчинам?
Кто знает где Клава?
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Ваше мнение о СССР