"Последние полгода": засидевшемуся во власти Лукашенко назвали крайний срок

Некогда неизвестный, но внезапно прогремевший на всю страну и мир гражданин Белоруссии Виталий Зелковский озвучил крайний срок, после которого Александр Лукашенко уйдет в отставку. Мужчина прославился в Сети благодаря забавным фотографиям с отдыха, а теперь готов всерьез соревноваться с действующим президентом Белоруссии на ближайших выборах.



Отставка Александра Лукашенко с каждым днем становится все более реальной перспективой, уверены некоторые аналитики. Они объясняют свою точку зрения тем, что в подобном исходе заинтересованы очень многие силы. Дескать, недовольство президентом Белоруссии зреет и в России, которая ждет от своих партнеров исполнения обязательств, и внутри самой страны. Люди устали от экономических проблем и самодурства главы государства. Вдобавок ко всему окрепла националистическая оппозиция по украинскому образцу, которую, как рассказывают, на свою беду вырастил Батька.

Как бы то ни было, вызов засидевшемуся во власти Александру Лукашенко не боятся бросать даже такие фигуры, чей политический капитал не предполагает надежной зашиты от гонений. "Я не боюсь репрессий", – в интервью изданию UDF.by признался Виталий Зелковский, который на волне внезапно возникшей популярности объявил о своем выдвижении в кандидаты в президенты Белоруссии.

Если верить его словам, опасаться стоит самому белорусскому лидеру. "Лукашенко сидит последние полгода в авторитарной власти, а дальше мы будем превращать государство в демократическую парламентскую республику, и в его интересах нам в этом помочь", – заявил он.

Напомним, что Виталий Зелковский приобрел вирусную популярность благодаря публикациям в западной прессе. Среди миллионов учетных записей простых людей журналисты случайно наткнулись на его профиль и обратили внимание на селфи мужчины, которые тот делал во время путешествий.

Внимание работников СМИ привлек тот факт, что на всех снимках у мужчины было неизменно хмурое лицо. Благодаря этому обстоятельству Виталий Зелковский получил прозвище Суровый Белорус, его стали узнавать на улице. Неожиданную популярность мужчина, судя по всему, решил конвертировать в политический капитал, объявив о президентских амбициях и не побоявшись бросить вызов самому Александру Лукашенко.