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Пререкание с Путиным дорого обошлось изворотливому Лукашенко

Фото: www.globallookpress.com
С 1 января 2020 года Россия прекратила подачу нефти для нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии. Эксперт рассказал, с чем связана напряженность в экономических отношениях c Белоруссией.
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Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев заявил, что ситуация напряженная, потому что Белоруссия рассматривает Россию как донора и пытается получить от страны нефть по внутренним ценам. "По межправительственному соглашению Белоруссии и России Минск обязан эти пошли отправлять в российский бюджет, но он этого не делает. Белоруссия бы обязана была поставлять на наш рынок бензин, но она этого не делает. Это и является основой конфликта", – цитирует аналитика НСН.

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Танкаев подчеркнул, что именно дорожная карта по нефти и газу стала камнем преткновения на переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые не смогли договориться о цене на поставку в Белоруссию российских углеводородов. "Когда Лукашенко пытался на эту тему поговорить с Путиным, тот ответил, что варианты возможны, возможно и включение Белоруссии в те правила игры и условия, которые есть в России, только в одном случае – если произойдет полная интеграция, и у нас будет единое государство", – сообщил эксперт.

Как ранее писали "Дни.ру", Александр Лукашенко на последних переговорах с Владимиром Путиным отказался идти на компромисс и подписывать дорожные карты по интеграции. Поведением белорусского лидера сильно недовольны в Кремле. Сообщается, что российский лидер "очень зол". 

3 января 2020, 13:31
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