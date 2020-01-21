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Политика

Володин выразил надежду на эффективную работу правительства

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
В обновленном правительстве реализован запрос граждан и парламента на более эффективную работу. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя назначение членов кабинета министров.   
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Председатель нижней палаты выразил надежду, что новый состав правительства справится со стоящими перед страной задачами, включая повышение эффективности экономики, борьбу с бедностью. Спикер напомнил о задаче обеспечить темпы экономического роста выше среднемировых.  

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"Мы также надеемся, что новый состав правительства сделает все возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью, повышалось благосостояние наших граждан", – сказал Володин.   

При согласовании кандидатуры Михаила Мишустина депутаты много указывали на проблемы в здравоохранении, культуре и необходимости их решения. "Председатель правительства услышал депутатов Государственной Думы и принял решение, чтобы вопросами образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы занимались новые люди, это крайне важно, потому что депутаты транслируют запрос общества", – заявил Вячеслав Володин.  

Напомним, во вторник, 21 января, премьер-министр Михаил Мишустин представил обновленный состав правительства. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, главы министерств иностранных дел, обороны, внутренних дел сохранили должности.  

Министром экономического развития стал Максим Решетников, труда и соцзащиты – Антон Котяков, юстиции – Константин Чуйченко, спорта – Олег Матицын, культуры – Ольга Любимова, здравоохранения – Михаил Мурашко.

Автор: 21 января 2020, 23:08

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